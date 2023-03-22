小型牧羊犬纏著媽媽要玩！後腳踏鍵盤＋前腳抓螢幕淘氣到不得了
撰文：中天新聞網
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雖然現在疫情規定逐漸放寬，但還是有些人會選擇居家辦公。這對寵物牠們來說，無疑是天大的好事，畢竟每天都可以和主人黏在一起，但對於我們來說，一直待在家，不代表工作就可以丟在一旁，可是毛小孩似乎不明白為什麼把拔馬麻都不陪牠們一起玩。
「對不陪自己玩的主人該採取什麼反應呢？」國外飼養兩隻狗狗的主人直接告訴你「她的遭遇」，因為疫情，飼主選擇在家辦公，但沒想到比起病毒，更麻煩的是家中飼養的小型澳洲牧羊犬尼克（Nick）影片中可以看到馬麻躺在床上，肚子還放著筆電，似乎正在工作中，只是尼克根本不管這些，牠只想和馬麻玩，就算被推開，牠也沒有絲毫退縮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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不管馬麻如何反擊，尼克都竭盡全力在阻止和破壞馬麻的工作，在牠的攻勢下，電腦螢幕充滿亂碼，這激烈的攻防戰也讓許多網友笑瘋表示，「這隻狗很清楚自己在做什麼，還知道亂打鍵盤」、「後腿滑過鍵盤的時候馬麻應該崩潰」、「眼神交流超好笑。」
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