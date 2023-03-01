兩隻金毛尋回犬擦肩而過竟打成一片　瞬間嚇壞飼主　驚人真相曝光

現在很多寵物犬在出生1、2個月斷奶後，就會和媽媽還有兄弟姊妹分開，接著進入新的家庭，過上不同的生活。美國有兩隻第一次見面，就熱情地打成一片的汪星人，主人互相認識後，居然發現這兩隻狗狗竟然是親姊妹，怪不得比看到零食還激動！



據美國《TAG24》報導，某天，金毛尋回犬奧布里（Aubrey）在日常的散步中遇見了另一隻阿金阿索卡（Ahsoka），兩隻狗狗明明只是擦肩而過，卻都停下來撲向對方，這讓一旁的飼主們都一頭霧水。奧布里飼主表示，這明顯和遇到其他狗的反應都不一樣。而且仔細看發現兩隻狗狗其實長得蠻像的。隨後兩汪的飼主抱著一樣的疑問討論起來狗狗的身世。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼兩隻金毛擦肩而過突然打成一片，原來因為......▼▼▼

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經過簡短的交談發現，他們都是同一個地方領養了這兩家伙，更驚訝的是，牠們不只出生地一樣，連生牠們的狗狗也是同一隻，代表牠們是名副其實的親姊妹，因為剛好時間散步讓這對失散多年的姊妹重逢了。看完影片許多網友紛紛在底下留言表示他們的激動，「牠們比主人更快認出彼此」、「這真的是緣分」、「無法想像牠們多高興。」為了牠們下次見面，飼主們還特意留下聯絡方式方便他們下次見面。沒過多久，這兩姊妹又再次見面打成一片。

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