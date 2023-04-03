日本網民分享幼貓遭母貓拋棄背後故事　全因人類多手做了這件事

大部分動物都是通過氣味來辨別親緣關係的，所以才會有人說「不要觸碰野生動物的幼仔！」不單單會導致該動物遭媽媽遺棄，甚至有些會被當場殺掉或吃掉，所以不要因為動物可愛就隨便亂摸，這可能會害了牠…



日本推主（＠soryong_husky）分享，日前他發現了兩隻疑似被人類觸摸過的幼貓，因為通常母貓不在身邊通常也在附近，可是過了一晚也不見母貓的身影，因此推主只好把牠們帶回家扶養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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推主表示，他希望更多人知道嚴重性，如果是真正的對牠們好，請直接帶回家扶養。動保所也呼籲，其實不只是貓，許多野生動物的幼仔也盡量不要去觸碰，這樣才是為了牠們好。

推主家中原本就有飼養兩隻哈士奇、一隻混種哈士奇、一隻孟加拉貓和一隻蘇格蘭摺耳貓，現在又加入兩隻新成員，日後肯定更加熱鬧。不少人對兩隻小貓的遭遇表示同情，也替牠們找到新家感到高興，不少網友有在貼文底下留言表示，「天呀！我現在才知道」、「我家的貓也是這樣被媽媽拋棄」、「以後會注意的。」

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