日本網民分享幼貓遭母貓拋棄背後故事 全因人類多手做了這件事
撰文：中天新聞網
出版：更新：
大部分動物都是通過氣味來辨別親緣關係的，所以才會有人說「不要觸碰野生動物的幼仔！」不單單會導致該動物遭媽媽遺棄，甚至有些會被當場殺掉或吃掉，所以不要因為動物可愛就隨便亂摸，這可能會害了牠…
日本推主（＠soryong_husky）分享，日前他發現了兩隻疑似被人類觸摸過的幼貓，因為通常母貓不在身邊通常也在附近，可是過了一晚也不見母貓的身影，因此推主只好把牠們帶回家扶養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+9
推主表示，他希望更多人知道嚴重性，如果是真正的對牠們好，請直接帶回家扶養。動保所也呼籲，其實不只是貓，許多野生動物的幼仔也盡量不要去觸碰，這樣才是為了牠們好。
推主家中原本就有飼養兩隻哈士奇、一隻混種哈士奇、一隻孟加拉貓和一隻蘇格蘭摺耳貓，現在又加入兩隻新成員，日後肯定更加熱鬧。不少人對兩隻小貓的遭遇表示同情，也替牠們找到新家感到高興，不少網友有在貼文底下留言表示，「天呀！我現在才知道」、「我家的貓也是這樣被媽媽拋棄」、「以後會注意的。」
延伸閱讀：沒外出小母貓意外懷孕 但家裏三隻公貓都沒蛋：孩子是誰的？
+48
日本布偶貓美若天仙 梳毛一秒崩壞看傻主人 網驚：是同一隻貓？寵物趣聞｜6隻貓圍爐取暖 齊齊展開邪教儀式 飼主曝搞笑真相12歲老貓被當成垃圾扔在舊宅 直到遇上新媽媽 現在每天來個親吻爸爸偷養貓咪兩年 過年時還要帶回家 開門一刻全家：怎麼這麼胖大頭貓遭媽媽取笑是智障 飲奶險被溺死外 更將糧碗當成貓砂盤4個貓咪踩鍵盤所出現的問題及解決方法 黑mon不是壞機而是......
延伸閱讀：
狒狒之死 綠委竟要盧秀燕等「藍營4大咖」道歉 網全傻眼：狒到笑
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】