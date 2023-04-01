無毛貓全身遭前主人紋身後遺棄　女孩花錢救牠卻被網暴：博流量

這是一個彰顯個性的時代。審美的多樣化讓很多都市青年男女在自己的身體上下功夫：紋身耳洞，唇釘蛇舌。都行，這算是個人興趣，無可厚非。但自己個性還不夠，還非得給貓也紋身...是不是能耐太大顯着你了？



Part 1

喵先生這兩天瀏覽網站的時候發現一位來自江蘇的女孩兒@雲兮520，拍自家無毛貓的影片，大為震驚。

這位女孩兒家的無毛貓，渾身上下充滿了五顏六色的紋身：後背、胸前，各個地方都有大片的紋身。甚至連耳朵和眼睛上，也被紋上了可怖的紋身。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 11

不僅如此，這隻無毛貓還被打上了耳洞！媽耶...喵先生上大學的時候去打過一次耳洞，倆月沒恢復，活生生給我搞發炎了，這貓得多難受啊！

這還了得？這鏟屎的也太過分了吧！正當喵先生和眾多網友準備開噴的時候，發現，貓咪身上的紋身，不是女孩兒紋的。牠所遭受的一切，都是前主人搞得鬼！

原來，當時前主人嫌棄這隻貓，把貓退給了貓販子。而被退回去的貓咪身體狀況非常差，除了滿身的紋身和耳釘之外，又是貓鼻支又是發炎，吃夠了苦頭。

要知道，這樣一隻渾身是紋身的無毛貓，如果在貓販子手裏長時間不出手，那牠很有被整個剝皮下來，當收藏品賣掉的！

總之，女孩兒看到這隻小貓咪的慘狀，不忍牠繼續受苦，花了一萬多從貓販子手裏把貓咪救出來，給牠治病，給牠愛。每頓的伙食那是嘎嘎好，希望用這些美食，讓可憐的小貓咪忘掉前半生的苦難。

好傢伙...實不相瞞，看到小貓咪的這個伙食，我都饞了...在女孩兒的悉心照料下，小貓咪也慢慢恢復了過來，耳洞也長好了不再發炎，貓鼻支也在慢慢改善。

最重要的是，女孩兒的愛真的讓小傢伙忘掉了以前遭遇的痛苦，變得乖巧親人，每天都和女孩兒貼貼，未來在朝着更好的方向發展。

有句老話怎麼説來着：狗改不了吃屎（沒有侮辱狗狗的意思哈）。就在女孩兒和小貓越來越好，關注她們的人也越來越多時——蒼蠅們來了。

Part 2

狗之所以狂吠，是因為聞到了肉腥。

女孩兒因為自己的善舉，在網上獲得了很多人的關注。不成想，之前她買貓的貓販子跳出來，賤不兮兮地説：「博流量呢！」

你是真一點臉都不要了是吧？貓咪在你那，又是貓鼻支又是耳朵發炎，你可曾想過要去給牠治療一下？

就連貓咪的前主人也跳出來説，表示想把貓買回來要多少錢？你倆可真是王八碰到了綠豆，不看對眼都説不過去。

一個貓販子一個前主人，貓在你們手裏的時候把牠當成個玩物，絲毫不在乎小貓的死活，現在看貓火了，一個怒罵女孩兒吃貓血饅頭，一個妄想再買回來賺流量，合着互聯網是你家開的對吧？

到底誰在蹭流量，到底誰在吃貓血饅頭，到底誰披着人皮卻不幹人事？

難道你們真的不明白嗎？這隻貓咪之所以火，不是因為牠那滿身的紋身，而是因為牠在前半生受盡苦難，又在後半生遇到了心軟的神！

而且話説回來，好好的一隻無毛貓，被折騰成了這個樣子，是誰幹的，不就是你們這些站在制高點上説人家賺流量的真小人嗎？

怎麼，想紋身自己身上沒皮不能紋麼？哦...也許真的是自己沒皮沒臉，所以才只能紋在貓身上吧？

在這裏，喵先生還是要再説一些已經説了無數遍的話。這些年，人們給貓咪紋身、給貓咪染色等等博眼球的虐貓行為，至今還都歷歷在目。

在沒有動保法的情況下，下一隻貓又會被人們用什麼新花樣虐待呢？我無從得知。

但我能做的，就是將這些事情寫出來告訴大家，廣而告之！因為我相信，發聲是有力量的！更相信大家共同的發聲，是擲地有聲的！

希望大家能轉發這篇文章，讓更多的人看到，震懾到每個無良的人，迫使他們——停止虐貓！

延伸閱讀：日本短毛貓聽到這聲音拋下飼主暴走狂奔 媽難受：我輕易就被捨棄

+ 15

‍‍

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】