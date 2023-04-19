撿到流浪小貓咪　4天後險遭室友扔棄　合租養貓這6點要注意

波妹兒接到了一位小夥伴的投稿：他剛撿回家4天的小奶貓，被合租室友扔了！！！



事情是這樣的：上週五的晚上，他和女朋友在小區樓下遛彎時，突然聽到有小奶貓的叫聲。看看馬上就要下暴雨了，兩個人打着手電筒找了半天，最後在快遞櫃和圍牆的縫隙裏發現了牠。

一隻看起來還沒滿月的小橘貓，趕緊帶着貓去醫院做檢查，小貓被查出有杯狀病毒，還一身跳蚤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 2

就是這隻小可憐~因為他是合租的房子，於是第一時間問室友，介不介意他們收養這隻貓。當時室友乾脆的回覆：沒事，不介意。

他們開開心心的把貓帶回家，下決心讓牠健健康康、幸福的活下去。甚至每天中午打車回來給貓餵飯、餵藥。結果週一早上起牀後，他發現小貓被關在廚房裏，因為室友 嫌貓吵。

他衝動的對着室友發了火，一是因為小貓有病，廚房很髒不通風。另一方面，他曾經問過室友好幾遍：「卧室比較小，能不能把貓放在客廳？」，室友都説可以、沒問題。

沒想到室友竟然「威脅」他：你貓沒了。他找了整整一天都沒找到貓，怎麼也想不明白室友為什麼這樣做。

但所幸室友並沒有真的扔貓，只是故意把牠藏了起來，小貓沒事。第二天，他就找房子搬了出去。

我們為什麼不提倡「合租養貓」？有很多小夥伴「抱怨」。自己誠心誠意想要領養流浪貓，但總是因為「合租」被拒絕。

獨自在外地上班，很多人無力整租，甚至有些還要求必須是自有住房。

房子，難道比愛貓的心更重要嗎？這是因為毛孩子的性格、習慣不同。就算是自己也會因為拆家而生氣，更何況是點頭之交的室友呢？

甚至有些人本身也會害怕貓貓狗狗，合租養貓，最好找愛貓室友。如果你想養貓，但暫時又只能合租 or 租房，一定先詢問室友是否喜歡貓、接受貓。

如果TA對貓過敏或討厭貓，也只能暫停自己的養貓計劃了。

室友同意，日常也要管好貓咪，再可愛乖巧的貓咪也一定會做錯事。不管是拆家、咬人、亂拉亂尿，或者是半夜跑酷亂叫，都會打擾到別人的生活。

所以一定要及時制止貓咪的壞行為，勤快鏟屎、打掃衞生。這樣，小貓咪也會得到室友的愛喲！

所以~如果因為特殊情況必須要合租養貓，請記得一定要注意以下事項！

+ 2

希望每個愛貓的小夥伴，都可以「貓咪+友情」雙豐收！

延伸閱讀：貓咪慘遭強制洗澡成落湯雞 背後原因曝光惹網友同情：主子辛苦了

+ 17

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】