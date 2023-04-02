老貓離世4年貓奴仍沒法釋懷　心痛憶述往事：貓在我的身旁去世了

每當涉及到這個「生死」話題的時候，總會觸碰到我們每一個人的心，但是，即便我們如此不願承認，可有一天牠們終將會離我們而去。



今天，我本來不想寫這個話題，但看到這個影片，瞬間繃不住了···►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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16歲的老貓含着淚，嘴裏呢喃着，牠是多麼捨不得牠的主人呀。

其實我也一樣，每次看到這樣的影片，都會讓我想起我的二胎貓（弟弟），今年是弟弟去往喵星的第4年。手機裏始終捨不得刪除牠的任何照片，大概是念想，大概是期盼，但又害怕牠某天回來的時候，我認不出牠的模樣···

因為家裏還有一隻大貓，就脱口而出叫了弟弟，但沒想到傳腹（傳染性腹膜炎, Feline Infectious Peritonitis, FIP）還是奪走牠的生命。

還記得那段時間裏，我家老大總是朝着某個家裏的某個方向叫，也許，牠也想弟弟了，牠也在想，弟弟在喵星過的好嗎？

我永遠忘不了，牠在臨走前，用盡全身力氣，伸手對着我，讓我抱抱牠的模樣。

想着陪你一輩子，然而你的一輩子，卻不是我的一輩子。陪伴17年，離開前一見到我就哭。

我家貓離開我4年了。從牠斷奶來我家，到臨終，整整過去了17年。牠生病了27天，每天在寵物醫院保溫箱輸液，每天2000塊，依然沒有救回腎臟衰竭的牠。

每天在醫院的7個小時，是我最難受的時候，我總趴在保溫箱外面看着牠，牠每次睡醒看到我的時候，總流眼淚，從牠生病到牠走的那一天，牠一直看到我就流淚。

牠去世的四年來，牠不曾來過我的夢裏一回。媽媽説，牠是怕我擔心牠。我的貓在我旁邊去世了，我當時睡着了。

我的貓已經陪伴了我很多年，但我從來沒有想過牠會在我身邊死去。那一天我的貓在我睡覺的時候，躺在我身邊安靜的離開了，這成了我內心一直放不下的包袱：「如果我當時沒睡着的話，説不定能聽到牠死之前的聲音。」

從貓咪離去到現在，我一直都感到很愧疚，我不知道該如何放下。

有人告訴我説，只要是生命，總會面對生死離別的時候，所以，你完全不用感到愧疚。

因為你給了貓咪最美好的一生，在牠臨死時，牠也許不想讓你手忙腳亂或者擔心害怕，牠只是想單純的在最後的時光裏陪在你的身邊，感受你的氣味，你的呼吸，你的心跳，你的溫度。

只要你在身旁，牠就會感覺到很安心，所以，不要感到愧疚，你應該感到幸福。

離開註定是一件悲傷的事情，但貓咪們把牠一生中最後的一段時光去陪伴你，而你也給了牠一個溫暖的家，我們都是幸福的。

我相信看到最後的你們也許如我一樣惶恐，一樣的不敢想象牠們離開的那一天，一樣的不知道牠走後我們的生活又是什麼樣，一樣的恐懼將來牠所面對的一切意外。但此刻，以及未來我只想給牠最好的愛與陪伴。

如果那一天會到來，你也一定要相信，你所失去的牠終將會以另一種方式回到你身邊，牠會的，並且一定會。因為牠也一樣不忍未來幾十年我們如此孤獨。‍‍

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】