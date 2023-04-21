秋田犬撒嬌癱軟賴地上 結實體型寵主拖不動超崩潰 汪：我還要玩
撰文：中天新聞網
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歡樂的時光總是過得很快，大部分人面對結束總會萬般捨不得和難過，想盡辦法拖延來延長這快樂的時間，那怕只有短短的一秒鐘，其實動物也是如此…一隻想繼續散步的秋田犬用盡全身力氣逃避回家。
據了解，飼主（＠alcoholicsakura）表示，秋田犬雷君（雷くんは）非常喜歡每天的散步時間，不過每當要回家的時候牠就會開始賴皮，似乎想繼續散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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被分類成大型狗的的7歲雷君，已經不是把拔能夠輕易搬動的大小了，所以只要像那樣躺在地上，把拔只能搖頭嘆氣投降了。
從全身抗拒回家的雷君那裡，能感受到，「想繼續散步！」的強烈意志，如果牠能知道把拔的辛苦，或是把拔能為牠再多走幾步，可能情況會有所好轉，不然「想繼續散步的狗狗VS想回家的把拔」攻防戰，今後也會持續上演。
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