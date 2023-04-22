有個性黑柴頑強抵抗 面容扭曲不屈服 鏟屎官崩潰：才離家三步
撰文：中天新聞網
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大部分狗狗都喜歡散步，不單單是牠們愛出門，牠們也藉此防止運動不足、活化神經系統，所以就算有些毛寶貝很懶惰出門，請各位鏟屎官也要把牠們拖出去。日本推主＠07tarou09就深知這個道理，不過他家懶惰的黑柴總是不會讓他稱心如意。
這隻名叫芋頭（たろう）的黑柴非常的與眾不同，只要牠覺得累或路線不合牠意，直接「原地坐下」不管推主怎麼勸牠、拉牠都無濟於事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這天推主想帶芋頭出去走走，怎料才走出庭園三步，根本沒什麼動到芋頭就癱軟坐下了，不論推主怎麼拉，甚至牽繩把牠擠成麻糬，牠也不在乎。
據了解，推主無奈表示，「當時芋頭是想走另一邊，至於我是怎麼知道的？因為芋頭的意圖非常明顯，只要我轉身朝另一個方向牠就乖乖站起來了。」或許拒絕的樣子，旁人看起來很可愛，但對推主來說似乎是一個很大的困擾。
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