有個性黑柴頑強抵抗　面容扭曲不屈服　鏟屎官崩潰：才離家三步

大部分狗狗都喜歡散步，不單單是牠們愛出門，牠們也藉此防止運動不足、活化神經系統，所以就算有些毛寶貝很懶惰出門，請各位鏟屎官也要把牠們拖出去。日本推主＠07tarou09就深知這個道理，不過他家懶惰的黑柴總是不會讓他稱心如意。



這隻名叫芋頭（たろう）的黑柴非常的與眾不同，只要牠覺得累或路線不合牠意，直接「原地坐下」不管推主怎麼勸牠、拉牠都無濟於事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 17

這天推主想帶芋頭出去走走，怎料才走出庭園三步，根本沒什麼動到芋頭就癱軟坐下了，不論推主怎麼拉，甚至牽繩把牠擠成麻糬，牠也不在乎。

據了解，推主無奈表示，「當時芋頭是想走另一邊，至於我是怎麼知道的？因為芋頭的意圖非常明顯，只要我轉身朝另一個方向牠就乖乖站起來了。」或許拒絕的樣子，旁人看起來很可愛，但對推主來說似乎是一個很大的困擾。

延伸閱讀：秋田犬撒嬌癱軟賴地上 結實體型寵主拖不動超崩潰 汪：我還要玩

+ 11

延伸閱讀：

冷氣維修工？貓主子「站立細查」Men到鏟屎官！ 喵：你家過濾器要換囉～

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】