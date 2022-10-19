狗狗冷知識｜柴犬微笑是代表開心嗎？　這些舉動證明牠開心又放鬆

大家有見過柴犬笑嗎？前段時間某音上流行一段柴犬喝水之後露出笑容的視頻，點讚超過了千萬人，很多小伙伴們都留言說看到柴犬笑，都跟著一起笑了，簡直是對柴犬的笑毫無抵抗力呀。



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▼▼▼柴犬微笑是代表開心嗎？▼▼▼

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柴犬是目前人氣非常高的一個犬種之一，很多人喜歡柴犬是因為它們似乎天生一副笑嘻嘻的樣子，非常的討人喜歡，其實柴犬的微笑表情跟人微笑表情表達的含義是不一樣的，柴犬並不懂微笑的含義，而這是它們的面部肌肉恰好形成了人眼裡的微笑模樣而已，所以並不是所有柴犬都會笑的，一隻柴犬會不會笑要看它們天生情況以及後天主人如何的訓練。

大多數柴犬在平時都是快樂和滿足的，它們表達開心的模樣也很容易分辨出來——比如放鬆的身體姿勢和略微張開、喘氣的嘴巴，以及它周圍的環境發生了什麼。快樂的狗狗的眼睛看起來很平靜，它們的尾巴通常是擺著或處於中立的位置，或者是柴犬的尾巴會不停的左右晃動，這都表示柴犬處於一種非常放鬆開心的狀態。

但是很多家長還是會覺得看到柴犬的笑容會覺得特別舒心，這種情況就要平時多給它進行訓練，讓它們多練習張嘴，雖然說不是每個柴犬都能學會微笑，如果家長們喜歡，也是非常值得一試的訓練。

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