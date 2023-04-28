外賣被狗狗叼走　慘被丟棄「一口都沒動」　網民分析狗都不吃原因

有時外送不見可能是毛孩幹的好事！有大學生發現自己叫的外送餐點被一隻浪浪偷走，狗狗偷竊成功打開看是減脂健康餐盒，居然一口都不碰，直接遺棄在原地。



網友分享，大陸某間大學的學生叫了外送便當，竟然被狗狗偷走，只見一隻小黑狗叼著裝便當的塑膠袋，被學生當場目擊，甚至苦主走近看才驚覺那是自己叫的便當。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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她們跟著狗狗，只見牠鑽進柵欄跑到校園的角落享用，把便當蓋掀開，內容物似乎是一個健康餐盒，有雞蛋、沙拉和土司等，這似乎不對狗狗的胃口，牠把盒子打開卻一口都沒碰，把便當丟在原地跑得不見蹤影了。

網友笑：「氣死一塊肉都沒有」、「狗：沒想到大學生伙食比我還差」、「雞蛋也不吃好挑食」、「狗才不吃草」、「減脂餐連狗都不吃」、「健康餐盒都馬又貴又難吃」、「開盲盒開到差的哈哈」。有人質疑學生為何看到便當被叼走不拿回來，但網友認為狗會護食，從狗嘴裡搶奪要是被咬，成本可能遠高於那個便當的價值。

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