都柏文犬反常纏繞陌生人 助主人找到2200萬之一合適器官捐贈者
撰文：聯合新聞網
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一名女子身患重症，急需換腎性命垂危，但找到合適器官的機率非常低，然而她的都柏文犬（台譯：杜賓犬）幫她辦到了，醫師曝匹配成功機率僅2200萬之一。
外媒報導，44歲的露西（Lucy Humphrey）患有嚴重的狼瘡導致腎衰竭，醫生曝只剩五年的壽命，她正在等待適合的腎臟移植才能活命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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她去年（2022年）和伴侶帶兩隻都柏文犬Jake和Indie去英國南威爾斯的海灘渡假，興奮的Indie突然跑到近100公尺外的一位陌生女子身邊，她是40歲的凱蒂（Katie James），露西為狗狗打擾向凱蒂道歉，邀請她過來一起烤肉，兩人就聊了起來。
凱蒂透露自己正在做血液透析不能喝酒，便帶到正在等待腎臟移植的事，露西表示自己也剛登錄捐贈者名單，兩人交換電話，凱蒂表示若匹配自己非常樂意捐贈，經過檢驗，凱蒂和露西配對成功，
露西表示一位外科醫師透露，找到合適的腎臟機率僅2200萬之一，最後移植手術順利，露西恢復正常人的生活，她很感激地說已經等移植等了好多年，非常感謝凱蒂無私的奉獻。
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