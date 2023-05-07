收容所裏的大愛　母狗照顧11隻幼B　其中一隻與別不同網民極感動

美國密西根州（Michigan）一處動物收容所，近日所內有隻狗媽媽一次生下了10隻小狗，不過所方後續更新同框照片卻多出了第11個小寶寶，仔細一看竟然還是隻虎斑幼貓，背後的故事曝光後感動不少網友。



傑克遜縣動物收容中心（Jackson County Animal Shelter - Michigan）這個月稍早在Facebook發文，凱拉（Kela）是一隻有著大丹狗血統的混種狗（米克斯），受到所方細心照料最近順利誕下10隻健康的幼犬。小狗狗的食慾相當旺盛，搶著喝奶長大速度相當驚人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過當凱拉生產完4天之後，收容所再度更新母子同框照片，畫面中的凱拉看著鏡頭正在哺乳，但定睛一瞧卻發現牠的前肢還護著一隻特別的小生物，身分竟然是隻虎斑幼貓，讓不少網友看到照片好奇究竟發生什麼事情。

所方工作人員解釋，某天小貓咪剛剛獲救抵達收容所，沒有任何家人的牠在箱子裡不斷喵喵叫。同一時間隔壁房間的凱拉似乎聽到有小寶寶需要幫忙，不斷抓著小貓咪所在的房門，彷彿想請工作人員幫忙打開見上一面。

當門真的打開之後，只見凱拉緩緩走近箱子裡的貓咪，看起來就像母愛爆發想一起照顧這隻喵星人。收容團隊經過討論後，試著把貓咪和凱拉的小孩們放在一起，沒想到凱拉立刻對「第11個寶寶」開始舔舔，宛如最初就是一家人一樣，跨越物種的母性本能感動不少網友。

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