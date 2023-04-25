攜52磅巨型毛公仔坐地鐵？西摩犬燦笑引路人圍觀　緊繃側影極療癒

雖然現代大眾大多都可以接受寵物，但大眾運輸在考量安全、衛生和其餘乘客感受還是規定寵物必須全程放置在運輸籠中，不可露出來、也不可將寵物抱出來。但這對飼養大型犬的飼主可能會有些頭痛，畢竟這些毛寶貝不論體型還是體重都一般人可以輕易駕馭的。



日前，一段位在紐約地鐵的影片在網路上瘋傳，影片中一隻毛茸茸的西摩犬（台譯：薩摩耶犬）Lumi被馬麻裝在超大背包裡面，頭從背包探出來，前腳搭在主人的肩膀上，而且表情超淡定，不過從畫面看出飼主似乎有點沉重的邁步向前，儘管很辛苦但這也是唯一方法讓毛小孩搭上大眾運輸的方法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 13

據了解，Lumi馬麻表示， Lumi是一隻1歲半的狗狗，體重大概有52磅（約23.5公斤）對於網路上很多人好奇Lumi會不會因為空間太小而不舒服，她解釋，當時Lumi雖然看起來在包包裡很緊繃，但其實背包空間很寬敞，且底部有一個很好的平台可以讓牠舒服地坐著，讓大家不用擔心。

根據紐約市交通管理局 (NYCTA)的規定，寵物必須裝在背包、提袋或籠子裡，不然是不能上車的，而且是以不造成其他乘客困擾為主，有此可知其實不只台灣，大部分國家對於寵物上大眾運輸都還是有待商討空間，希望未來可以有更友善的空間可這些需要帶毛小孩通勤的飼主們。

延伸閱讀：牧羊犬擺頭示意求讓路 熟練姿勢盡顯專業 路人：我居然聽懂狗話

+ 4

延伸閱讀：

愛犬送寵物美容竟「舌頭少一截」 女子求償遭拒怒提告…店家回應了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】