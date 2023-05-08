異變汪星人？網民指絕無P圖　看到真相後大家鬆一口氣：我被騙了

外星生物？最近在社群網站上有一張恐怖的照片瘋傳，有網友拍下一隻相當詭異的生物，牠體型相當嬌小，卻有著豬臉、山羊身體跟馬腳，驚悚的模樣讓不少網友認為可能是畸胎動物或是PS過的照片，但牠的真實身分曝光卻讓一堆人跌破眼鏡。



日本推特上最近有一張恐怖照片瘋傳，專門分享可愛動物的帳號「netgeek動物」24日貼出一隻長相十分詭異的動物照片，吸引萬名網友瘋傳討論。從照片中可以看到，一隻身材嬌小全身粉白色的動物躺在棉被上，但牠卻長著一張豬臉，身體激似山羊，四肢則是馬蹄的模樣，讓人無法第一眼看出這到底是什麼動物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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詭異的「羊豬混種」照片在網路上掀起熱議，網友留言表示「感覺是那種生下來畸型的小豬或是小羊」、「傳說中的四不像」、「長得有夠恐怖，該不會是外星人異形吧」、「根本就是PS」。

最後有眼尖的網友破解出這張照片的謎團，這個詭異的羊豬混種生物不是P圖更不是畸胎動物，而是一隻幼犬因為過動動作太大、再加上角度問題才會導致這樣的視覺錯位，照片中看起來像是豬鼻子的部位其實是幼犬的耳朵內側，像是豬耳朵的部分則是幼犬的鼻子。

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