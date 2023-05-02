貓奴請貓保母照顧主子　收到動感照片後暖哭：主子另結新歡了？

一位鏟屎官要出遠門，就請了人來家裏專門照顧貓咪。



鏟屎官：請問貓咪在家裏怎麼樣呀？一會兒，他就收到了貓咪在家時的照片......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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你感覺，貓咪在家的狀態怎麼樣？貓咪玩逗貓棒，開心到飛起！抓拍下來的每一幕，你都能感受到貓咪有多興奮。

啊~喵喵我要單手抓住你！啊~還是換成雙手好抓。貓咪平時安靜的時候，是下邊這個樣子，是一隻安靜的大美貓。

不得不説，這個照顧貓貓的人很會拍，把貓咪玩逗貓棒的樣子拍得活靈活現。

其實，貓咪生活中的每個狀態都值得拍下來，每一瞬間都能感受到貓咪的可愛。

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01-一隻正在玩耍的貓咪，神情努力而認真。每一瞬間，你都能感受到它想要抓住玩具的那種迫切心情。哈哈，怎麼玩得愁眉苦臉的？twi@oage_cat

02- 胖貓貓不建議坐透明貓窩，不然就是下邊這種畫面......肚子上的肥肉肉全都被看光了~貓：看就看唄，你低頭看看自己的肚子，不也和我一樣嗎？FB@Chian-Min Su

03- 正在爬門框的貓貓，怎麼會如此的長？（有兩隻貓哦~）

04- 小貓要睡覺了，幫貓關下燈，謝謝！twi@fuji_ayako

05- 這是一個巨大的貓貓球，貓毛才是本體。

06- 兩隻奶牛貓在切磋武藝，勝利者才有資格享受這個籃子。

07- 隨手一拍，就能拍到一隻震驚的小黑貓。其實也沒有什麼震驚的事情，只是貓咪長得比較震驚而已。FB@Nicole Lu

08- 新貼的牆紙上，時不時就會出現一些小洞，難道是孩子在家戳的嗎？不，是家裏的貓咪抓的！自從有了這個牆紙，貓咪每天變身蜘蛛貓，爬上爬下輕鬆得很。

09- 跟在家精力旺盛的貓貓不同，在理髮店打工的貓貓沒有多餘的精力，就感覺很累呀。趁沒有顧客的時候，趕緊打個大大的哈欠。上班的那種累，誰懂？FB@羅小艾

10- 幫貓打開電視，再拿兩條小魚乾過來，謝謝！

多少人在家是最後這隻貓貓的樣子？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】