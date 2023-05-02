黑貓鍾愛用「迷之部位」對準加濕器出氣孔　新理解用法笑翻網民

喵星人是一種很奇怪的生物，總是能找到整個家裡最舒服的位置。在寒冷的冬天，常常可以看到貓咪靠在電腦主機或者電暖爐旁邊。但日本有隻黑貓居然是在使用加濕器！而且享受的方式和原先加濕器的用途好像有點不同。



黑貓萩醬（はぎ）直接把屁股對準加濕器的出氣孔，似乎把它當三溫暖來使用了，但飼主解釋，這個加濕器似乎生成的煙霧是常溫的，所以萩醬只是再單純享受蒸氣帶給屁屁的衝擊罷了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼黑貓奇怪部位用加濕器現笑翻網友▼▼▼

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看到這個新用法許多網友都笑翻，紛紛表示，「可能屁屁太乾，需要保濕」、「我還以為那會噴出熱氣嘞」、「還是再洗屁屁？」「真的好可愛好好笑好滑稽！」

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