追捕時嫌疑犯作出令人不解行為　從車內扔出小狗　警方：罪加一等

嗨，我是小軟柿子。



4月7日，美國洛杉磯警方接到線報，有人發現了幾名通緝犯的蹤跡。

他們立刻驅車前往抓捕，就在戰況越來越白熱化的時候，離譜的一幕發生了：只見嫌犯的車窗突然被打開，一個褐色的包裹從裏面扔了出來！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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因為這幾名嫌犯都涉及殺人未遂，十分危險，警方不敢掉以輕心，他們將包裹撿起來暫時保存起來，然後繼續追捕。

很快，就成功抓捕了他們。此時，警方才發現那個包裹其實是一個包包，裏面有一隻小奶狗。

他們將小狗送到了附近的寵物醫院，經過檢查，確認是一隻8周大的混種異瞳犬。狗狗的眼睛一隻是藍色的，一隻是棕色的。

所幸狗狗並沒有受傷，睡醒後也不慌不忙的，只是用迷茫的眼神看着周圍的警察：「咦，我怎麼在這裏啊？」

警方也不明白，嫌疑犯為何要將狗狗從車裏扔出來？但無論如何，他們都先把小狗送到當地的動物保護中心，暫時安置下來。

後來，警方還特意發出聲明，表示將會進一步調查嫌犯遺棄狗狗的行為，同時會追加遺棄罪！

此事在網上引起了軒然大波：有人強烈地譴責了嫌犯「丟棄」狗狗的行為；也有人認為，是嫌犯發現自己跑不掉想讓小狗活下來，才會出此下策。

還有一部分網友，表示願意收養小狗，在爭取領養名額。但警方表示，目前小狗還屬於本案「證物」，要等到庭審結束後，才會開放領養。

我想不管怎麼樣，以後的日子牠都會平安順遂地度過吧~

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