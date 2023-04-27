疫情期間主人離世　汪星人被囚3年沒跑過　直到遇上他們命運逆轉

根據《The Dodo》報導，國外一對夫妻日前開車出遊，意外在路邊看到一隻被拴住的狗狗，身體狀況相當不佳似乎急需人類救援。幾經打聽後才發現狗狗的主人在3年前因為新冠肺炎（COVID-19）去世，汪星人從此之後幾乎沒有被人好好照顧，故事讓不少網友鼻酸。



該名網友在TikTok分享許多影片，他們一開始發現狗狗獨自被栓在狗屋裡，身心狀況看起來相當不佳。後續得知原來主人在3年前染疫去世，他的兒子後來也幾乎很少回到家裡，只剩下一位負責打理院子的人會出現，每隔幾天幫忙補充食物和水。除此之外這些日子狗狗全都是孤伶伶的待在外頭，可以說是沒有任何人類陪伴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這名好心網友透露，其實狗主人的兒子很早就動念想把汪星人送走，但心想應該沒有人會想接收。「當我們詢問是否可以帶走牠，他毫不猶豫的答應了」，從此之後汪星人便展開新的人生。

來到新家的狗狗後來有了新名字謝娜「Xena」，剛見面時渾身都是跳蚤及傷痕。預約獸醫檢查後順便洗了個大澡，終於洗去渾身髒汙的謝娜瞬間容光煥發。

新主人後續帶著牠到處探險，「我們第一次看牠跑步」，在海灘上玩耍的模樣已和當初判若兩汪，並決定要在接下來的日子帶著謝娜體驗錯過的美好事物。

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