狗狗冷知識｜汪星人互聞屁屁的3個原因　除了打招呼還有......

身為狗奴一定很常看到狗狗聞狗狗的屁屁吧！原來，這其實是狗狗們打招呼的一種方式！



狗狗們互聞屁屁，其實不只是打招呼？！狗狗聞屁屁的3個原因，下滑一起來看看吧►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗狗互聞屁屁的3個原因

1）打招呼

沒錯！狗狗聞屁屁，最常見的原因就是「打招呼」，這就跟奴才會「點頭、說你好」一樣喔

2）讀取訊息

狗狗的肛門腺有性別、年齡、身體資訊等等，聞屁屁可以更了解對方的狀態喔！

3）判斷發情期

狗狗的鼻子有犁鼻器，可以聞到賀爾蒙的味道，聞屁屁也是找伴侶的方式。

有些狗狗不喜歡被聞屁屁？！

有些狗狗個性比較內向、害羞，被聞屁屁時會表現出「尾巴夾緊、耳朵靠後」的樣子，代表狗狗可能不舒服，建議適度拉開距離喔！

狗狗的嗅覺有多敏銳？！

奴才的鼻子只有：500個嗅覺細胞

狗狗的鼻子有：1.25億 ~ 2.2 億的嗅覺細胞，可以聞到 500 公尺遠的味道！

狗狗甚至可以聞到血糖、天氣變化、主人的心情喔！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】