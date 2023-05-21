寵物趣聞｜兩隻長毛貓被送美容院梳毛　超爆笑對比圖令人出乎意料

長毛貓需要定期梳理毛髮，不僅僅是為了好看，更多時候是為了保持乾淨，尤其是毛髮過長的話上廁所就更容易弄髒。國外兩隻長毛貓因為毛毛有點過長，所以飼主 （＠taya_bailey）帶牠們去給美容院處理，沒想到成果有點出乎主人的意料。



這就是媽媽傻眼的原因…好端端漂亮優雅的長毛貓，活活被扒毛成生病憂鬱的小獅子，除了頭、臉、腳、尾巴的毛以外，都被剃光光，從影片中也可以看出兩隻貓咪沮喪的神情，就好像在說，「怎麼會變這樣？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據媽媽表示，送去剃毛的當天，平時操刀的姐姐剛好休假，所以只能請在場員工幫忙，那個店員簡單地問說，「是要剪短嗎？」得到同意後就開工了，她也就放心的離開，但完全沒想到牠們倆會變成獅子，走進美容院甚至都認不出自家的貓咪在哪裡。

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