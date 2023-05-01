戴上奴才親手製貓毛帽　貓主子滿臉開心表情　網民：原來可這樣做

從貓身上擼下來的貓毛不要扔，還有用處的。



鏟屎官@MiniraDiary用這些貓毛，給貓咪做了一頂帽子，貓咪戴上後很「開心」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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真的，滿臉都寫着「高興」。做帽子的時候還考慮到了兩隻小耳朵，太貼心了，貓咪很感動。

去年，這位鏟屎官還用掉下來的貓毛給貓咪做了一雙拖鞋，拖鞋上還貼了貓咪的大頭照。穿上後，不僅大小合適，而且非常漂亮。

梳掉下來的貓毛太多了，鏟屎官還給貓做了一雙手套，手套上也有貓咪的大頭貼哦。

穿上毛拖鞋，戴上毛手套，一下子成為街上最靚的仔。貓咪依舊非常高興，高興得想對着鏟屎官練一套喵喵組合拳。

現成的貓毛有了，接下來就看鏟屎官們盡情施展自己的手藝吧。

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01- 一雙純色的毛拖鞋，有點粗糙，但依然可愛。穿在狸花貓的大長腿上，顯得貓貓腿更長了。

02- 這頂帽子，一看就知道鏟屎官下了不少功夫。

03- 這算是什麼帽子？貓貓不懂，但還是乖乖戴上。

04- 腦袋大，帽子小，鏟屎官做帽子前沒量過貓咪腦袋的大小嗎？

05- 這個我看出來了，是一頂貝雷帽。

06- 毛量很充足，做出的大帽子一看就很暖和。

07- 貓毛同款色系的帽子，很配貓。

08- 做出的帽子比貓腦袋還大一圈，這位鏟屎官用心了。FB@Armmy Lin

09- 小鏟屎官也梳點貓毛，準備給貓咪做個小夥伴。嗯~做好啦，是跟貓咪同款色系的一隻貓。貓：這是什麼玩意，哪裏有一絲一毫像我？twi@omochi_nam01

10- 以上鏟屎官的手藝都還不錯吧？是時候讓你們見識一下不一樣的手藝作品了。手藝還在，就是挺潦草。把梳下來的貓毛放在貓咪腦袋上，就是一頂毛帽子。感覺貓咪挺喜歡的，馬上就要跟鏟屎官説「謝謝」了。ins@maihimemoco

你們的手藝怎麼樣？我的手藝就跟最後這位鏟屎官的差不多~

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