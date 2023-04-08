美國警局內部失竊 公布疑犯照卻獲萬人護航 案件結局急轉彎
撰文：聯合新聞網
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美國密西根州懷恩多特警局（Wyandotte Police Department - Michigan）1月份時傳出有「現役警官」監守自盜，當該分局PO出嫌疑犯的照片卻讓上萬名網友笑翻，甚至開玩笑要到警局外示威力挺，警局眼見風向不對只好急轉彎無罪釋放這名汪星人！
懷恩多特警局在Facebook上PO文，遺憾表示有同仁涉嫌偷竊正在接受調查，並在文末放上嫌疑犯的照片，瞬間讓整起嚴肅的案件超展開。警員巴維格（Barwig）表示自己本來正吃著三明治，臨時有事離開就把食物放在桌上，隔一段時間再回到現場驚覺三明治不翼而飛，現場只有正舔著嘴巴的警犬小冰（ICE）。
▼▼▼警局內部失竊疑犯是一隻警犬？▼▼▼
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警犬小冰除了缺少不在場證明，而且還有不少前科紀錄，包含偷翻垃圾桶和咬走經過同事的食物。警局表示小冰擁有保持沉默的權利「並不願意配合調查」，讓大家相當頭痛，希望粉絲留言該怎麼對付這隻可愛又調皮的汪星人。
照片底下很快吸引近萬則留言，不少人幫小冰護航：「有人在陷害牠」、「臉上寫著好男孩」、「請釋放無辜的警員」、「#IStandWithIce」，絲毫不肯相信小冰有罪。
隨後警局再度發文，表示有數十名律師為小冰辯護，「我們已經受到大規模抗議威脅」，急轉彎保證小冰將不會面臨任何懲罰。事後甚至有當地店家看到貼文送上特製三明治，希望能撫慰小冰受傷的心靈，讓這段有趣的故事結局皆大歡喜。
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