汪星人被偷　5年後回來了　主人淚崩：相當於一個人花30年才回家

撰文：狗與愛的世界
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嗨，我是菠菜呀~有句話怎麼説來着：世界上最開心的事情莫過於久別重逢。

最近，網友@XIAOMAZZ 家裏發生了一件喜事。網友爸爸有事回老房子，卻意外看到五年前被偷走的狗子，正坐在家門口…►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗子變了很多，原本乾淨亮白的毛髮變得灰撲撲的，甚至因為皮膚病導致有些斑禿，只剩下一雙眼睛黑亮亮的和從前一樣。

爸爸高興又心疼，趕緊招呼牠進屋子，感覺像在做夢一樣…忍不住問牠：「是不是你啊，你是不是小王子啊？到底是不是嘛？！」（ps：狗狗的名字叫小王子）狗子也十分開心，搖着尾巴圍在爸爸身邊蹦來跳去的。

網友爸爸試了一些曾經教給小王子的指令，發現狗子竟然全都記得。他興奮地大喊：「我覺得你就是小王子，你就是小王子！」

而狗子則用一種眷念又期盼的眼神看着他：「爸爸，我就是你們的小王子呀！我回來了…」

年紀大了，真的看得這些了嗚嗚嗚。五年，狗狗都還記得回家的路。也不知道牠獨自一隻狗花了多少時間，走錯了多少路，受了多少苦…才終於回到朝思暮想的家裏。

相當於一個人花了33年的時間回家。狗狗不會説話，卻永遠用行動表達着忠誠和愛。

五年前牠被偷走了，監控錄像只拍到了一個模糊的身影。

網友一家人盡全力尋找卻始終無果，這件事情帶給他們很大的打擊，此後再也沒有養過狗。後來，他們搬離了老屋，偶爾也回去看看，就是擔心小王子回來了找不到人。

直到現在，網友做夢都會夢到狗狗…本以為這輩子都不可能再見到牠，沒想到，狗狗居然自己回來了。後來，狗狗的現任主人找了過來，説狗是別人送給他的，牠身上髒是因為自己工作太忙沒空幫牠洗澡。

經過一番協商，小王子留在了網友家，他們終於團聚了！目前狗狗正在治療皮膚病，所以變成了這樣。

（狗與愛的世界提供）

雖然有點醜，但不難看出，牠是真的開心啊！

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Part 02

既然結局是好的，那過程的苦難似乎可以被暫時忽略了。在美國南卡羅來納州，有好心人發現一隻形似老樹根的流浪狗在街上游蕩，牠的毛髮嚴重打結。

好心人將牠送到了收容所。獸醫檢查後發現狗子已經18歲了，可惜身體狀況很差，有很多問題：譬如營養不良，牙齒腐爛，全身長滿跳蚤、指甲過長等等…治療期間，獸醫發現狗子身上有芯片。

牠的名字叫Mr.B，是一隻失蹤三年的狗狗！目前主人住在佐治亞州，獸醫立馬聯繫了牠的主人，對方又驚又喜：「狗子是在15歲走失的，我以為再也見不到牠了…」原來，多年前她從收容所領養了Mr.B，十分寵愛。

當初Mr.B走失時，一家人都想盡辦法找狗狗，但所有努力都石沉大海，沒有掀起一絲波瀾…好在，她們如今還是重逢了！熱心的義工開了六小時的車將狗狗送回家，當狗子和主人重逢時，在場的所有人都忍不住哭了…

主人更是激動得哭了，她緊緊地抱住狗子，而Mr.B也在她懷裏露出了幸福的笑容。

能和愛自己的家人共度餘生，對狗狗來説，就是最好的結局。

真的希望，所有走失的狗狗都能和主人重逢！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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