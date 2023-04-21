雪橇犬暴風式成長　幾個月就變大巨獸　1行為令主人崩潰：受不了

當能用雙手捧起的小可愛，突然有一天變成了身高2米的 「肌肉壯漢」，每天還嚶嚶嚶想要坐在你的腿上撒嬌，這衝擊感...不亞於火山爆發吧…



南非妹子Yumna從小就想養狗狗，然而有點兒潔癖的麻麻以各種理由拒絕：狗太髒了、你容易過敏、沒時間遛狗…

當時還年輕的她「人微言輕」只能把養狗的念頭藏在心裏，終於…等到她獨立生活後，再也沒人可以阻止她養狗啦！

善良的Yumna支持「領養代替購買」，興沖沖跑去流浪動物收容所，一進門就被這隻4周大的小可愛捕獲了心。

毛茸茸 圓滾滾 抱起來只有一個手掌大，「啊！簡直就是夢中情狗啊！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然這很明顯是阿拉斯加崽崽，然而在南非這種地處熱帶的國家，平時很少有人會養這麼一隻。

只是看着就覺得熱到爆炸的阿拉的…Yumna抱着牠美滋滋的回了家，天真的以為牠永遠都會：這麼可愛、這麼小巧、這麼呆萌萌。甚至還給牠起了個名字：Tydus，意思是「偉大的，強壯的戰士」。

我的小可愛！一定要像戰士一樣強壯又健康哦！冇問題！帶着主人的美好祝願，Tydus的體型一路飆漲。抱回家不到一個月（8周大），個頭變大了兩倍。

「差不多了！應該只會長這麼大了吧？」呵幼稚！這才哪兒到哪兒！

3個月 & 6個月 & 8個月 & 1歲 …個頭嘛，無止境的長大。肉肉嘛，一頓比一頓吃的多...青春期的男孩子，正長身體呢~

等到2歲半的時候，Tydus已經54公斤了...説句實話，見多識廣的波妹兒也着實有點震驚，因為一隻成年阿拉斯加，體重一般也就40公斤左右，和年少的自己比…

和同為「雪橇三傻」的哈士奇比…和獅子羣裏的領頭大哥比…（這個是開玩笑的hhh）

你還能想起牠小時候是啥樣子嗎？現在Tydus已經6歲了！好在只長了個子，沒長「智商」。動不動就傻笑着打滾兒，着實是個鐵憨憨~

閒來無事在草坪上衝涼、戲水。畢竟南非的天兒可太熱了…「自駕」出門兜個風，又A又颯，也太威風了。

誰看了不誇一聲10年經驗老司機！變身文藝攝影師！接點單子，給自己賺錢買肉肉~擁有一顆「少女心」。最愛的玩具是各種各樣的毛絨公仔，公仔：勿cue，告辭！

幫主人帶起孩子來也是有模有樣，狗子：我一口可以吞掉5個人類幼崽！沒有了啦，其實超疼愛小主人的~

最愛的事情當然是跟主人撒嬌，100多斤的「熊掌」嬌嗔的拍在身上，主人：這愛太沉重，我承受不來，

狗子：嚶嚶嚶人家還是個寶寶~誰能想到，這麼兇殘的撲上來，只是為了在地上打滾兒呢？？？？

大型犬究竟能長多大？按照狗的身高和體重來分類，可以分為超大型犬、大型犬、中型犬和小型犬。

大型犬通常指，體高61cm+，體重30KG+的犬類，比如：大白熊、金毛、拉布拉多...牠們不僅吃得多、長得快。成年體型也都是超出想象的大大大，當然這只是正常身材的大狗。

如果基因突變一下，那可就，四捨五入各個都是熊…

是不是看起來超有安全感！也想養一隻這麼酷炫的狗子呢？但是！彆着急養~大狗勾們每天需要巨大的活動量，主人必須要花費大量的時間和耐心，去陪伴、幫助牠們去釋放多餘的精力。否則...hhhh，以及…心動之前，一定要三思哦~~

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