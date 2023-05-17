秋田犬與主人行山登頂後累到動不了　13名救難員用這方法助牠下山

英國一名飼主13日帶著愛犬，攀登上英格蘭第一高峰斯科費爾峰。然而狗狗登頂後，因為受傷和疲倦，堅持不肯下山。飼主無可奈何，最後選擇打電話請求救援。最後出動13名救難隊義工上山，輪流將33公斤的狗狗扛下山。義工也稱讚這名特別的患者「冷靜又鎮定」。



綜合英國《每日電訊報》、《衛報》報導，凱西克山區救難隊（Keswick Mountain Rescue Team）13日傍晚接獲通報，指出有一隻33公斤重的秋田犬Rocky,登上斯科費爾峰山頂後，腳掌受傷又筋疲力盡，在下山途中拒絕移動半步。救難隊最後出動13名義工上山，將狗狗救援下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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報導指出，救難隊到場後，將狗狗放上擔架，確保牠狀態舒適後，安全送牠下山。該救援隊的發言人指出，救援地點離最近的道路有一段距離，且狗狗重達33公斤，但相較於人來說，牠的重量依然相當輕，且牠始終保持冷靜與鎮定。

海拔978公尺斯科費爾峰是英格蘭第一高峰。該網站的指南也歡迎狗狗與飼主享受登山，但強調「只有習慣在高地長途跋涉的狗，適合攀登斯科費爾峰」。該救難隊發言人也指出，道路上有大量石頭，可能是造成Rocky腳掌割傷的原因。

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