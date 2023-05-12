主人暈倒被送醫院搶救　黑狗在家急到一夜白頭　前後對比判若兩狗

大家好，我是糖刺梨。人在急火攻心的時候可能會一夜白頭，沒想到狗狗也會這樣！



到底是多大的壓力，才能讓狗狗一夜白頭啊？網友 @獒神 分享了自家小黑狗的故事，聽完眼睛裏進磚頭了。牠是網友收養的一隻流浪狗，原本長這樣，全身上下都是黑色，網友給牠取名叫小黑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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可現在，網友打算改口叫牠小白了。一切都源於一個多月前出現的意外。那段時間，網友身體有些疲勞，可他怎麼也沒預料到，自己會突然暈厥過去。

主人生病，小黑不怎麼願意吃東西，整天在他房間裏焦急地轉悠。幸運的是，醫生們把他從鬼門關搶救了回來。出院後，小黑看見主人終於安然無恙地出現在自己面前，興奮地不得了。可網友發現，小黑竟然和以前大不一樣了。

在他生病期間，小黑情緒很低落，神經也很緊張。才短短幾天，背上、臀部還有尾巴上的黑毛急成了白色。

翻看着小黑身上密密麻麻的白毛，網友心痛得不得了。狗狗不會説話，沒人能分擔牠的壓力，牠究竟得急成什麼樣...

Part 02

3月20號，安徽阜陽的一位鏟屎官突然暈倒在院子裏。一開始狗狗還在旁邊開心地玩，見狀立馬慌張地跑到主人身邊。牠似乎知道主人現在很難受，所以只是小心翼翼地用爪子去扒拉主人：「媽媽你怎麼了，別嚇我！」

眼見主人還醒不過來，牠又試圖把主人弄醒。「快醒過來！」

整整4分鐘，牠沒有離開主人一步，始終在身邊守着主人。終於，主人醒了過來，牠努力地抓住凳子想讓自己起身。看見主人沒有力氣，狗狗又走到主人身後，用自己的身體支撐着她。

別看人家饞的時候眼裏只有吃的，但食物和主人比起來，在牠們眼裏不值一提。

Part 03

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另一位主人也是生病後被自家狗狗暖到。主人骨折地很嚴重，必須要到醫院住一段時間。親人們輪流在醫院照顧他，狗狗們只能留在家裏。可大家怎麼也沒想到，狗媽竟然憑藉着之前的記憶，帶着女兒一起，從家裏跑了整整20公里的山路來看主人。看着主人躺在病牀上，狗狗小心翼翼地站起來舔主人手。

「主人，好想你。」

兩隻狗狗輪流在牀邊看主人好不好，就差沒有端茶倒水了。

毫無疑問，如果這世上真的可以用自己的壽命換主人長壽，狗狗一定是第一個衝上去的「小傻瓜」。牠可能會對死神説：我願意用十年壽命換主人長壽。死神大概會無情地告訴牠：你最多隻有15年的壽命。可牠是狗狗哎，牠只會開心地説：太棒了，那我還有整整5年的時間陪伴主人！

所以，就算不為自己，也要為了狗狗愛自己。不然看到你生病，牠們會比誰都難過。當然，如果你家狗狗在你病牀錢只知道吃，那就當我沒説。

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