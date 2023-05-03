收容所狗狗險被安樂死　女子知悉後速帶回家　沒想到竟救了11條命

嗨，我是小軟柿子。



年僅一歲的流浪狗「Luna」，被好心人送到了英國當地的一家收容所裏。然而遺憾的是，一直沒有家庭願意收養牠，按照收容所的規定，Luna將會被安樂死。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在網上看到消息，妹子Lucie迅速趕到收容所，給Luna辦了手續，帶牠回家。有家的Luna開心壞了，每天都圍在妹子的身邊嚶嚶嚶地撒嬌，寸步不離。

可沒過幾天，她卻察覺到一個問題：Luna的精神看起來不太好，像變了只狗一樣，懨懨地趴在角落裏。

妹子怕牠生病，趕緊送到醫院檢查，結果發現Luna懷孕了，好在身體狀況良好。在妹子的悉心照顧下，Luna終於要分娩了。

全家人都熬夜陪着牠，隨着狗寶寶一隻又一隻地呱呱墜地，妹子震驚了……嚯，一口氣生了10個！

不過，顯然Luna是個非常出色的母親，牠將每一隻小狗崽都照顧得非常好。妹子表示等到小狗崽們斷奶了，會考慮幫牠們尋找適合的領養家庭。

Luna曾是不幸的，卻也是幸運的，因為牠遇見了可以改變自己一生的主人。

另一位小姐姐@abigailada12也分享過一個故事：

她是一家動保組織的獸醫，一天，她突然接收了一隻身體狀況和糟糕的流浪狗。按照原計劃，牠將在治療結束後開放領養，可小姐姐卻想把牠留在身邊。

和家人商量後，她給狗子取名為「洛基」，並將牠帶回了家。洛基激動壞了，回家路上一直緊緊地牽着小姐姐，説什麼也不肯放開。

眼神裏也充滿了感激與希望，彷彿在説：「謝謝你，願意給我一個家...」

所以，我們一直在強調「領養代替購買」。因為你的一個小小善舉，很可能會挽救一隻狗狗的一生。

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