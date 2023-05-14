飛機失事緊急迫降　機上53狗狗受輕傷無大礙　結局更是溫馨超暖心

嗨，我是小軟柿子。我永遠為陌生人對狗狗的善意所感動。



去年11月15日，美國有一架大型雙引擎飛機墜毀在某高爾夫球場中，飛機上有3位機組人員和53隻狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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救援人員迅速趕到現場，冒著暴雪將困在裏面的人和狗都救了出來……所幸，都沒有生命危險。機組人員被立刻送往附近的醫院，狗子們基本都是一些皮外傷。

有人覺得好奇，為什麼飛機上有那麼多狗狗？原來，牠們都是被救助的流浪狗，此行的目的是將牠們送到隔壁州的動物收容所。

可如今，令人頭疼的問題出現了：狗子們無法按照原計劃前往目的地，所以，該如何臨時安置牠們呢？幾位救援人員當場站出來表示：我們願意收養狗狗！

譬如，這位叫Steitzer的姑娘，當她確定所有狗狗都沒有生命危險，第一個想法就是帶一隻小可愛跟自己回家！她也真的領養了一隻，給牠取名為「Lucky」，意味著幸運。

而另一位妹子Amber則收養了名叫「Artemis」的狗狗，她開心極了，將牠視為從天而降的禮物。

消防局的副局長Tony同樣收養了一隻狗狗，名叫「馬利」。他説第一眼見到馬利的時候，小傢伙就跳進他懷裏撒嬌，這誰扛得住啊，喜當爹的快樂哈哈哈！而且跟妻子相比，馬利明顯更偏愛Tony，每次都繞過妻子找自己撒嬌。

雖然有少數狗狗被送到了當地收容所，但當新聞播出後，很多網友都表示願意收養牠們。此外，就連高爾夫球場的工作人員都自告奮勇地想要收養狗狗。

急救中心的副局長表示，雖然墜機的原因尚不明確，但如果沒有機組人員和救援隊的幫助，後果將不堪設想...

同時，他也向那些願意給狗狗一個家的好心人們表達了感謝。

感恩所有願意為小動物，甚至是流浪小動物付出愛心的人，有時候人類的一個小小善舉，就能改變狗狗的一生。

當然了，在幫助狗狗的同時也要保護好自己的人身安全哈！

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