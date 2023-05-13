成為飛行志願者　護送流浪狗從上海到荷蘭　讓旅程變得不一樣

飛行志願者，給每個終結流浪的故事，畫下圓滿句號。



五一假期，Coco從上海出發飛荷蘭。這條線路她無比熟悉，但出發前還是有些緊張。畢竟這次她有個特殊使命：帶一隻名叫小不點的狗狗一起飛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小不點曾經是隻腿有殘疾的流浪狗，後來被義工們救助接受了手術，接着又被海外家庭領養。

剛好Coco乘坐的航班還有攜帶寵物名額，小不點便搭上了這班「順風車」飛去新家。長途飛行比想象中更順利，小不點一路都很配合，乖乖趴在座位上，幾乎沒怎麼出聲。

落地後，牠被交到新主人手中，在陌生的國度徹底終結漂泊。

Coco是上海報恩寺護生園的飛行志願者之一。30年來，報恩寺的智祥師父一直在救助和收養流浪動物，他們的故事曾經打動了很多人。

目前光是收容在寺院和棚户的狗狗，就有差不多1萬隻。這個數量太過龐大，因此為了提高救助效率，師父和團隊的義工也在努力幫狗狗們找新家。

2019年，他們開始嘗試尋找海外領養。當一些狗狗被跨國選中，完成各種領養手續和流程後，最終會由Coco這樣的飛行志願者護送去國外，跑完愛心接力的最後一棒。

4年裏，報恩寺護生園的義工們已經成功送飛了600多隻幸運的流浪狗。如今國際航線逐漸恢復，也有越多越多狗狗開始「排隊」，等待更多飛行志願者的加入。

01 - 一次飛行 「狗生」重啓

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強妹被救下時剛出生40多天，大家都管牠叫「半邊腿」。牠的右前後雙肢斷廢缺失，據醫生推測是被大型犬咬傷的，慘狀讓人心疼得不忍直視。

經過治療，強妹仍面臨半邊癱瘓的餘生。牠的遭遇引起了很多人關注，最終被美國的一位女士跨國領養了。

在等待飛行志願者的時間裏，強妹曾被「中途之家」接走悉心照料。這期間，「中途媽媽」每天給牠按摩，幫牠訓練肌肉，為飛去新家做準備。

所謂「中途之家」，大多由義工自發組成，是狗狗從救助站到新家的重要中轉站。狗狗們會在這裏接受訓練，學會與人類相處，成為適合被家養的寵物。

很快，在被救助6個多月後，強妹也等來了牠的「飛行媽媽」。

那一天，飛行志願者Chhichi特意從北京飛來上海轉機，帶上強妹一起飛美國，智祥師父也專程去送機，懷抱裏的強妹特別乖巧。

根據所有人當時的設想，強妹會在新家過得不錯，未來可能也會安上義肢，逐漸學會走路。誰也想不到，再後來，牠居然能靈活蹦躂，和其他小狗一起追逐打鬧了。

當時參與的義工小G至今覺得難以置信：「在我們這兒的時候，爬都不怎麼會爬的，真的是奇蹟。」

通過飛行改變命運的殘疾狗狗並不是個例。

就在今年2月，僅一趟飛往法國的航班就送出去了4隻特殊狗狗：獨耳泰迪Cherry、單隻眼睛角膜穿孔的比熊Pablo、獨眼小柴Yuki，還有哈士奇King。

難得的大陣仗讓智祥師父心情很好，還開起了玩笑：「4隻殘疾，其中1隻是腦殘（哈士奇）。」

如今，4隻幸運的寶寶在新家也都快活自在。

根據智祥師父的要求，義工們在篩選被領養狗狗時，會優先考慮一些殘疾、年紀大的，因為牠們大多並不適合狗棚的集體生活，需要更多關愛。

其他像樣貌、品種等因素，反倒不那麼重要。

送出的流浪狗太多，領養義工很難記住每一個名字，為了更好地區分，他們不得不給文件夾備註「缺腳掌」、「缺下巴」、「三條腿」……

但提起這些狗狗時，義工們的眼裏都閃閃發光：「是飛行志願者改變了牠們的命運。」

在整個跨國送養過程中，師父、義工和中途家庭付出了很多努力，但若是沒有飛行志願者的最終加入，狗狗也只能在無盡的等待中度過餘生。

02 - 得知我帶的狗狗過得好 我高興得睡不着

Coco算是小有經驗的飛行志願者了，這次仍會緊張，大概是因為上次經歷太難忘。去年2月，Coco在回荷蘭的旅程中稍上了Ollie，一隻綽號叫「拉屎怪」的小狗。

Ollie腸胃一直有問題，在中途家庭時也經常控制不住拉稀，常常是中途媽媽剛幫着擦完，牠又拉了一地。

但即便如此牠也沒受到嫌棄，從剛開始的「瘦如閃電」被養成了肉嘟嘟的小可愛。

那次飛行Coco稍微吃了點苦，不得不在轉機時給Ollie換了尿布。但同時，這一路她感受到了更多善意，比如空乘看她帶着狗狗都特別照顧，主動幫她和狗狗換到空間更大的座位。

飛行結束後，Coco依然牽掛同行的小狗：「他們（義工）經常發Ollie的照片和視頻給我看，我每次都要看好幾遍，知道牠現在過得很好，我經常高興得晚上都睡不着。」

自此，Coco愛上了飛行志願者工作，買機票都會特意選擇寵物友好的航班，希望每次都能有機會帶上狗狗。

在她看來，帶飛狗狗的快樂遠遠大於那一點點麻煩。其實最開始，Coco並不知道有送飛這件事。聽聞智祥師父的救助事蹟後她親自跑了趟報恩寺，內心很受觸動，當即想要捐款幫助。

師父得知Coco長期往返上海和荷蘭後，給她提供了一個捐款之外的方案：「如果你們能當飛行志願者，幫我帶狗狗出去，那就相當於是一次性幫了兩隻狗。一個帶去新家，有更好的生活，空出來的位置，我們還能救另一隻狗狗。」

一次飛行，兩次重生。飛行志願者在整個救助鏈當中，都具有非常長遠的意義。

03 - 很多人的努力 讓飛行變得更容易

剛開始送飛，智祥師父和義工們都是摸着石頭過河，沒想到才剛跌跌撞撞送走幾隻，就遇上了疫情。

從被領養到成功抵達新家，時間最長的一次，有隻狗狗等了差不多3年，但誰也沒有放棄。那段日子雖然沒航班，但義工們一直在為復飛做準備，跟海外負責領養的志願者、相關機構持續聯絡着。

因此在恢復航班後，大部分飛行流程都還挺順利，基本是隻要出現飛行志願者，這趟旅程就已經成功了一大半。

最後留給飛行志願者的工作就很簡單了。只需要提供航班信息，一切相關費用、手續辦理和接送機都由義工負責。

Coco遇到的小狀況也只是個例，絕大多數時候，這些飛向新生活的狗狗都非常聽話，彷彿明白自己正在經歷的一切。

航線恢復給跨國領養帶來了不少好消息。小G告訴我，最近部分航空公司還增設了有氧艙，未來能選擇的航班肯定也會越來越多。

然而目前，飛行志願者還非常緊缺，大量狗狗正在焦急等待飛往歐洲和加拿大。

由於中途家庭精力有限，義工們只能把排隊等飛的狗狗數量始終控制在40隻以內。可這樣的領養節奏是遠遠追不上日常收容速度的。

我們都知道，住在狗棚不是流浪動物最好的歸宿，進入家庭才是。但過去我們可能沒想過，在原定飛行計劃中增加一件行李，就能助力牠們回家，徹底改變牠們命運。

那麼下次旅行，你是否願意順便護送一隻狗狗回家呢？

關於飛行志願者的一些Tips：

1、首先，你需要聯繫義工，提供護照和航班信息。如果已經預定好機票，義工會幫忙鎖定航班寵物席位。如果還沒預定，也可以直接聯繫義工選擇可攜帶寵物的航班。

2、根據不同航空公司規定，帶飛方式通常分兩種：寵物單獨進有氧艙、由志願者隨身帶進客艙。無論用哪種方式，相關手續都由義工全權負責，飛行志願者也無需支付任何費用。

3、你只需要按時出現在機場，出發時有義工送機，到達目的地機場後，也有當地義工等待接機，不用擔心任何交通問題。



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