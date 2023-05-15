法鬥寶寶自帶霸氣不畏洛威拿　初次相遇時巨大的牠竟瞬間被震懾住

有時候誰比較霸氣可不是靠體型。一名飼主家中養了一隻巨大的洛威拿（羅威納犬），日前她帶了一隻法國鬥牛犬寶寶回家給牠作伴，沒想到洛威拿看到小奶狗竟然嚇到定格，瞬間霸氣盡失。



美國一名女子沃德(Kimberly Ward)家中養了1隻洛威拿名叫多澤(Dozer)，牠打算給多澤找一個朋友，因此領養了一隻法國鬥牛犬寶寶取名為黛西(Daisy)。沃德將黛西帶回家的那天，她目睹了相當罕見的畫面，黛西走進家門的時候因為還不熟悉新環境，好奇地到處聞聞嗅嗅，反倒是原先待在家中的多澤一看到黛西出現就嚇壞了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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嬌小的黛西大小大概只有多澤的頭那麼大而已，比黛西身形不知道大上幾倍的多澤面對黛西竟如此害怕，彷彿黛西全身散發著霸氣的氣場一般無法靠近，反倒是好奇的黛西先湊過去聞聞多澤的味道，多澤則是被熱情的黛西嚇到逃跑。

沃德表示，一開始黛西看到多澤就很開心，會待在牠身邊咬腳並狂吠，表示牠想要玩的心情，儘管多澤面對這個妹妹感到很害怕，但最後還是屈服了陪黛西一起玩。多澤經過幾次跟黛西的互動後也漸漸不再那麼害怕，也意識到黛西還是一隻小狗，在跟牠的妹妹玩耍時必須要動作輕柔、更加小心。

目前黛西已經在沃德家中待了一年多，沃德也將多澤與黛西兄妹倆小時候的互動影片上傳到IG帳號「dozer_and_lilah」上面。沃德說，現在多澤跟黛西的感情很好，已經從單純的玩伴演化成深厚的兄妹之情，黛西還是每天都想跟著多澤跑來泡去，儘管多澤大多時候想要自己一隻狗，但終究是拗不過黏人的妹妹。

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