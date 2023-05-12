二哈鍾愛泥漿浴 滿臉髒泥還歪頭燦笑 洗澡後現真身網民：太帥了
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
日本有名飼主最近在社群平台推特上分享一系列照片，拍下家中哈士奇外出散步玩耍時，在泥坑裡把自己玩得滿臉泥巴，臉上還掛著驕傲滿足的笑容，秒變「巧克力口味二哈」的呆萌蠢樣讓不少網友看了都直呼「也太可愛了吧！」
從推特用戶@KOTAROU_HUSKY上傳的多張照片中可以看到，哈士奇「虎太郎」（Kotarou）有著圓滾滾的大眼睛，沒有哈士奇常有的強勢霸氣，反而有種呆萌的氣質。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+16
而虎太郎因為在泥巴坑裡玩得太開心，臉上全沾滿泥巴「秒變巧克力口味」，模樣看起來相當可愛，看起來就像是經歷了超快樂的玩耍時光，有趣模樣也讓飼主在貼文中直呼「很多人說牠長得像鬣狗！」
一系列照片被分享到網路上後，吸引大批網友湧入留言直呼「鼻孔不會把泥巴吸進去嗎！」、「怎麼有種水豚的感覺XD」、「肯定是隻鬣狗」、「狗狗：我很酷吧！（驕傲）」、「昏倒，玩的超黑，該洗澡了」、「這麼可愛媽媽應該不會生氣吧？」、「太可愛啦」、「哈哈哈哈看到狗狗玩成這樣真的會暈倒～。」
延伸閱讀：二哈總是偷吃姐姐的食物 主人傷透腦筋 結果醫生這招奏效了
+13
追捕時嫌疑犯作出令人不解行為 從車內扔出小狗 警方：罪加一等收容所狗狗險被安樂死 女子知悉後速帶回家 沒想到竟救了11條命收養無人要混種比特犬流浪狗 2年後勇敢的牠衝進火海守護1歲女兒為讓心愛狗狗去遠些地方散步 鏟屎官們腦洞大開奇招帶牠們坐地鐵牧羊犬擺頭示意求讓路 熟練姿勢盡顯專業 路人：我居然聽懂狗話金毛尋回犬盡情享受高級露天專人SPA 網笑稱：以為準備燉狗肉美國2022最受歡迎狗狗頭銜 蟬聯31年的拉布拉多犬竟然輸給了牠
延伸閱讀：
威風警犬遇「微笑天使」秒暈爛！當場辭職不幹了 拖著領犬員暴衝示愛女友
威風警犬遇「微笑天使」秒暈爛！當場辭職不幹了 拖著領犬員暴衝示愛女友
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】