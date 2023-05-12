二哈鍾愛泥漿浴　滿臉髒泥還歪頭燦笑　洗澡後現真身網民：太帥了

日本有名飼主最近在社群平台推特上分享一系列照片，拍下家中哈士奇外出散步玩耍時，在泥坑裡把自己玩得滿臉泥巴，臉上還掛著驕傲滿足的笑容，秒變「巧克力口味二哈」的呆萌蠢樣讓不少網友看了都直呼「也太可愛了吧！」



從推特用戶@KOTAROU_HUSKY上傳的多張照片中可以看到，哈士奇「虎太郎」（Kotarou）有著圓滾滾的大眼睛，沒有哈士奇常有的強勢霸氣，反而有種呆萌的氣質。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而虎太郎因為在泥巴坑裡玩得太開心，臉上全沾滿泥巴「秒變巧克力口味」，模樣看起來相當可愛，看起來就像是經歷了超快樂的玩耍時光，有趣模樣也讓飼主在貼文中直呼「很多人說牠長得像鬣狗！」

一系列照片被分享到網路上後，吸引大批網友湧入留言直呼「鼻孔不會把泥巴吸進去嗎！」、「怎麼有種水豚的感覺XD」、「肯定是隻鬣狗」、「狗狗：我很酷吧！（驕傲）」、「昏倒，玩的超黑，該洗澡了」、「這麼可愛媽媽應該不會生氣吧？」、「太可愛啦」、「哈哈哈哈看到狗狗玩成這樣真的會暈倒～。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】