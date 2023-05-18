小拉布拉多拆家咬斷電線　主人欲體罰　拉拉爸一個舉動網民心軟了

狗狗也會護短！一隻拉布拉多寶寶把家中電線咬斷，主人氣得要責罰牠，小拉拉的爸爸全力護著孩子，還伸手阻止主人體罰。



一名博主養了隻名叫「老四」的拉布拉多，某天老四的孩子把家中的電線咬斷了，主人氣沖沖興師問罪，拿著毀損的電線質問：「老四你看你家兒子給咬的，這玩意還能用嗎？」、「這孩子從小就拆家」，接著抄起拖鞋準備要教訓小拉拉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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老四在主人說教時全程將孩子摟在懷中一臉愁容，看到主人拿起拖鞋，馬上伸出前腳護住寶寶，深怕孩子挨打，護子心切表露無遺。

網友表示：「有媽的孩子像個寶」、「一看就知道親生的，父子表情一模一樣」、「這孩子的表情一看就知道做錯事了」、「拉拉也是很聰明的狗勾」、「看在可愛的份上不生氣了」、「好像夫妻，教育孩子一個白臉一個黑臉」、「自己的孩子只有自己可以打」。

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