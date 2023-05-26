拉布拉多犬見超苦藥丸竟主動求餵 垂涎三尺模樣笑翻網民：貪吃豬
撰文：聯合新聞網
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國外有名飼主近日在TikTok上分享一段有趣影片，內容是家裡飼養的拉布拉多犬生性相當愛吃，就算是超苦的藥丸都能讓牠「垂涎三尺」，看著藥丸、口水直接流到地上變成一灘水的瞬間被主人用手機記錄下來PO網，意外引發網友熱議。
從TikTok用戶@rainden23上傳的影片中可以看到，飼主手掌心上有一顆藥丸，這隻拉布拉多犬看到居然「饞到不行」，嘴角流出的口水直接滴到地面上，模樣看起來超級貪吃。主人表示，當時主治獸醫表示如果擔心狗狗不愛吃藥，建議可以把藥丸包在香氣濃厚的花生醬或是香腸中讓牠們一起食用，而拉拉這幅「豬樣」，讓主人忍不住笑稱「我家的拉拉可不需要這麼多花招！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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拉拉一秒變「拉布拉豬」的可愛模樣被分享到網絡上後，累積超過960萬次觀看次數，大批網友都湧入留言表示「那雙甜美的眼睛背後沒有其他想法」、「我家拉拉能吃一整袋冷凍洋蔥，沒錯，他們什麼都吃」、「我家牧羊犬也都把藥丸當糖果在吃」、「全世界的拉拉都一樣貪吃」、「我家阿金也是，原來這就是大狗基因。」
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