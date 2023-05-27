公園衝出3.8米巨鱷叼走狗狗當大餐　他為家人跳上鱷魚背狂搥最終

毛小孩永遠都是自己的家人。一對情侶在公園遛狗時突然遇到一隻長達3.8米的巨鱷衝出，巨鱷出現後過沒多久立刻將狗狗整隻叼走，想帶回家當自己的大餐吃掉，這對情侶立刻英勇的跳上鱷魚的背瘋狂搥打，經過一番纏鬥後終於在鬼門關前成功拯救愛犬。



綜合外媒報導，美國佛羅里達州奧維埃多市中央公園（Central Florida park, Oviedo）12日發生一起驚悚案件，一對情侶大白天在公園遛狗，結果路上突然衝出一隻長達12英尺（約3.8公尺）的巨鱷，鱷魚明顯餓壞了把寵物狗當成獵物，毫不留情一口就將其叼走，想要把狗狗當成大餐吃下肚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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眼見愛犬即將被鱷魚生吞，這對情侶見狀立刻奮不顧身衝上前去拯救自家愛犬，男子也沒有顧忌可能會被鱷魚撕咬的風險，竟跳上鱷魚的背瘋狂搥打想要讓鱷魚鬆口，經過一番纏鬥後鱷魚總算願意鬆口，狗狗才在鬼門關前撿回一命。

這隻在鱷魚嘴下幸運活命的狗狗是一隻叫做馬可（Mako）的3歲比利時馬利諾犬（Belgian Malinois），緊急送往醫院後保住一命，但因為被鱷魚咬過的關係，身上總共有5處穿刺傷口、3根肋骨骨折，並有輕微的血胸狀況。目前這對情侶正在募資網站Gofundme上為愛犬請命，希望能夠籌到足夠醫藥費讓狗狗能夠平安度過難關。

奧維埃多市政府發言人麥可唐諾（Lisa McDonald）表示，這隻鱷魚當下逃竄後直到14日才被相關單位人員抓捕，未來將會把這隻差點咬死寵物狗的肇事鱷魚安樂死。當局表示，由於最近是鱷魚交配季節，因此在河岸邊經常出現突然暴衝的鱷魚，相關單位也勸告民眾不要輕易靠近河濱附近的公園，以免發生危險。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】