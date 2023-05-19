芝娃娃母女爭寵　狗B被媽狠教訓　不甘心下作出拷問靈魂3重擊

寵物之間爭寵似乎很常看見，但爭寵的毛小孩之間是母女關係的話，似乎會是一個稀有且有趣的畫面。和吉娃娃母女生活在一起的飼主（＠karastagram1207）日前分享一段好笑又讓人有點難過的影片，看完的人紛紛留言表示，「也太可愛了吧！雖然感覺有點可憐。」



影片中吉娃娃幼仔正試圖爬上把拔的腿上，怎料沒過多久就被先占領寶座的媽媽芥末（𝐾𝐴𝑅𝐴𝑆𝐻𝐼）撞下去，身為媽媽的芥末非但沒有禮讓自己女兒，反而粗暴的對待讓許多網友傻眼，但更精采的還在後頭…

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被推下的女寶，似乎沒有很生氣，反而好像很懊悔，只見牠高舉左前腳，用力地對著地板猛擊三拳，如此可愛的鬱悶模樣融化一票網友，大家對於牠小小年紀就這麼會表達情緒的能力感到驚訝，雖然牠不過是剛出生沒多久的幼仔，但已經有許多人在期待牠長大的樣子了。

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