流浪狗被救時緊咬玩偶不鬆口　背後原因極心酸　最後有歡喜結局

嗨，我是小軟柿子。不久前，美國有一隻流浪狗登上了新聞頭條。當時正下着大雨，志願者看到牠叼着一個毛絨玩偶，孤獨又落魄地走在雨裏...



志願者將牠帶回動物救助組織，調查後發現，狗狗的名字叫「Nikki」，自主人去世後就開始流浪，已經有幾個月的時間了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 10

偶爾也有好心的鄰居投餵一些食物，但更多的時候，牠都是靠吃垃圾果腹，導致Nikki被檢查出感染了心絲蟲，胃裏還有一些無法消化的塑料袋、樹枝和骨頭...

志願者很心疼，好在Nikki十分配合治療，很快就恢復了健康。

但他們發現一個很奇怪的現象，無論吃飯、睡覺、還是散步，Nikki都要帶着牠的玩偶一起才能安心。

原來，那是主人送給牠的禮物。主人離開後，牠似乎將思念寄託在玩偶身上，越發地依賴玩偶。志願者將玩偶洗乾淨還給牠的時候，牠還嗚嗚咽咽地表示感謝。

在所有人的呵護下，Nikki的情緒有了明顯好轉，也不再像剛來的時候那麼怕人，甚至願意主動撒嬌，要貼貼。

唯一不變的是，牠對玩偶的愛。或許在牠的心裏，有玩偶在的地方，才能算做一個完整的家，主人不過是換了一個方式陪伴自己罷了。

志願者們在忙着幫Nikki找合適的領養家庭，希望牠可以擁有自己的第二個家。

畢竟如此忠誠的小狗，值得更好的生活！（編按：最新消息，Nikki已找到自己的新家了！）

延伸閱讀：公園衝出3.8米巨鱷叼走狗狗當大餐 他為家人跳上鱷魚背狂搥最終

+ 11

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】