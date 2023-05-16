貓奴遭虎斑貓夜襲 求醫時才知肋骨裂開 7公斤兇手樣貌曝光
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
貓咪看似是輕巧的動物，也可能會壓傷主人！一名日本飼主說他的肋骨有些裂開的症狀，證實兇手是他家的虎斑貓。
一名飼主在推特發文表示，他去看醫生時發現肋骨上有裂痕，事後證實這個「殺人兇器」是他養的體重7公斤貓咪，趁他睡覺時從窗戶朝他撲過來重壓腹部所致。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+6
這名飼主一共養了五隻貓，這次肇禍的是名為「武藏」的虎斑貓，有一天他在睡覺時，遭到體重7公斤的武藏跳到身上來，他翻身時肋骨附近感到疼痛而去看病，醫生診斷指出肋骨有裂開的跡象。他也分享武藏看到主人很難受似乎也不好過，想著總是謹慎避開，這次居然這麼不小心。
「貓兇器」在網路引發迴響，網友紛紛分享被自家寵物gank的經驗：「我被2.3公斤的兔子飛撲都覺得痛了」、「同樣被7公斤貓重擊，感覺隨時死掉都不奇怪」、「曾有一隻8公斤貓跳到我肩膀上引發外傷性頸部症候群，當以為不會再更糟時，發現我的鎖骨裂開了。過去也有過躺在地上被貓從後方跳到腰上引起扭傷的經驗，這傢伙比汽車還危險」。
延伸閱讀：黑貓鍾愛用「迷之部位」對準加濕器出氣孔 新理解用法笑翻網民
+13
寵物趣聞｜賓士貓被八隻金毛尋回犬「群毆」 經盡辛酸終逃過一劫8歲肥貓巨大得像豬 超萌模樣吸6萬網民關注：目測比肥料袋還要大收容所超可愛橘貓伸出小肉掌 與人類1互動行為 萬人觀看後心碎新領養黑白貓樣子極有趣 除越長越潦草外 睜開眼時竟是這麼帥？老貓離世4年貓奴仍沒法釋懷 心痛憶述往事：貓在我的身旁去世了貓咪誤吞LED球秒變閃閃發亮「皮卡丘」？飼主崩潰求助：怎取出來英國短毛貓自我按摩極為舒爽 影片上傳後惹熱議：喵星人再度進化
延伸閱讀：
乖巧鳥寶突滿口鹹濕情話還浪叫！人妻嚇壞意外揪老公偷吃真相：寵物幫抓姦
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】