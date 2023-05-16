貓奴遭虎斑貓夜襲　求醫時才知肋骨裂開　7公斤兇手樣貌曝光

貓咪看似是輕巧的動物，也可能會壓傷主人！一名日本飼主說他的肋骨有些裂開的症狀，證實兇手是他家的虎斑貓。



一名飼主在推特發文表示，他去看醫生時發現肋骨上有裂痕，事後證實這個「殺人兇器」是他養的體重7公斤貓咪，趁他睡覺時從窗戶朝他撲過來重壓腹部所致。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這名飼主一共養了五隻貓，這次肇禍的是名為「武藏」的虎斑貓，有一天他在睡覺時，遭到體重7公斤的武藏跳到身上來，他翻身時肋骨附近感到疼痛而去看病，醫生診斷指出肋骨有裂開的跡象。他也分享武藏看到主人很難受似乎也不好過，想著總是謹慎避開，這次居然這麼不小心。

「貓兇器」在網路引發迴響，網友紛紛分享被自家寵物gank的經驗：「我被2.3公斤的兔子飛撲都覺得痛了」、「同樣被7公斤貓重擊，感覺隨時死掉都不奇怪」、「曾有一隻8公斤貓跳到我肩膀上引發外傷性頸部症候群，當以為不會再更糟時，發現我的鎖骨裂開了。過去也有過躺在地上被貓從後方跳到腰上引起扭傷的經驗，這傢伙比汽車還危險」。

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