巴西男子玩夾公仔機掉出橘貓大獎　抱起想收養　真相讓他喊太可惜

根據《The Dodo》報導，巴西一名男子最近和妻子出遊，平常看到夾公仔機（夾娃娃機）常會忍不住投錢小試身手。這天他很幸運地夾到一隻大象娃娃，然而最後跑出洞口的卻是一隻活生生的橘貓，當場讓夫妻倆全都笑翻。



蘇亞雷斯（Rider Soares）和妻子離開家裡到外地一日遊，在某處景點停留的時候發現了夾公仔機，「每當我看到這些夾公仔機，我都會玩」。蘇亞雷斯投了幾枚硬幣後，真的成功夾到一隻大象絨毛玩具，而這段畫面也被妻子全程拍下。然而最後跑出洞口的卻是一隻橘貓，還立刻在男子的腳邊伸起懶腰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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蘇亞雷斯表示自己相當喜歡動物，看到貓咪當下毫不猶豫地抱到身上，「我們大笑了一場，因為這太不真實了」。原來這隻貓咪似乎在夾公仔機的洞口睡了好一陣子，當真正的公仔落下才意外打醒貓皇。

事後有店家員工向《The Dodo》證實，這隻貓咪其實是公司的常駐寵物，名字叫加菲（Garfield），相當有禮貌並且喜歡在公仔機裡睡覺。蘇亞雷斯回想這段經歷仍相當興奮，笑說「牠是我『夾過』最好的東西」，但很可惜加菲已經有了主人沒辦法收編。

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