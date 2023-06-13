醉酒把朋友狗抱回家　睡醒發現自家狗眼神複雜：像極看到丈夫出軌

嗨，我是菠菜呀~咱就是説，小狗在外面要好好保護自己，不然很可能被兩腳獸做一些奇奇怪怪的事情！



Part 01

前幾天，網友@天上掉下來個大白醬 去朋友家裏喝酒，兩人很久沒見，嘮着嘮着難免越喝越上頭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 8

最後網友直接斷片了，連自己怎麼回家的都不知道。酒醒之後，他發現自己的電話都快被朋友打爆了，因為……他離開時把人家狗給順走了哈哈！

而此時，當事狗正躺在網友旁邊，睡得香甜。而自家的一貓一狗則坐在牀下一臉嚴肅地審視着他：「醒了？還記得自己昨天幹的好事嗎？」

狗子的表情最搞笑，牠不敢置信看着網友，似乎對他的背叛失望至極，感覺整個世界都崩塌了…

也許是不願看見網友和「新人」卿卿我我，狗子默默轉身離開了這個曾屬於牠和網友的臥室，連平時總是搖晃着的尾巴都耷拉了下來…

「你真讓我感到惡心！！」嘖嘖，像極了丈夫出軌，被妻子抓姦在牀的場景哈哈！

布偶貓的表現相對冷靜些，只是冷眼旁觀眼前發生的一切：「睜一隻眼閉一隻眼得了，就跟你説男人靠不住。」

回看昨晚的監控錄像，發現網友是有些狗癮在身上的。在朋友家喝醉了也忍不住抱着小狗一通狂吸，吸就吸吧，最後難以抑制對小狗的喜愛之情，愣是把狗子「揣」回來了…

你説他醉了吧，他離開的時候不忘帶走了垃圾；你説他沒醉吧，他順走了別人家的狗……

害，可能有點素質但不多～哈哈！

Part 02

網友@Summer薩默兒 去農家樂玩，老闆養了一隻特別可愛的修狗。網友喜歡得不得了，總想和狗子一起玩。

+ 1

可狗子身上實在太髒了，味道特別大，她就尋思給狗子洗個澡。徵求老闆同意後，網友就和家人一起把狗子洗了哈哈！(ps：狗狗已經打了疫苗而且洗過澡了。)

修狗：「你人還怪好的嘞！！」咱就是説，出去玩就出去玩，咋還把別人家的狗給洗了呢！

Part 03

網友@鹿鹿 在商店門口看到了店主養的大金毛，覺得可愛就拍了下來，順口説了一句，這狗狗好胖...

+ 1

沒想到狗子聽懂了，一秒變委屈臉，氣出了雙下巴！

活脱脱像個二百斤的寶寶哈哈！狗子：「家狗們，誰懂啊，今天遇到個掃興的女子！」

Part 04

有一說一，會被兩腳獸坑的也不止是狗砸，鸚鵡也未能倖免哈哈！前幾天，一位網友去店裏買東西，店裏有隻會説話的鸚鵡。

網友看着鸚鵡，鸚鵡看着他，一人一鳥就這樣對視差不多半分鐘。鸚鵡突然問了網友一句：「會説話嗎?」

網友忍不住皮了一下，沒説話，只是神情落寞的搖了搖頭。過了幾天，網友又去店裏買東西，聽老闆説他家鸚鵡已經絕食好幾天了，嚇得網友趕緊在鸚鵡面前説了幾句話…

感覺鸚鵡半夜醒來都會給自己一巴掌：「為什麼要多嘴，我真不是好鳥！」內疚感拉滿哈哈哈！你身邊也發生過類似的事情嗎？

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】