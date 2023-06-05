燕尾服黑白貓每天門外報到　雙手交叉成精樣爆紅：叫你經理出來

撰文：聯合新聞網
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你見過這麼紳士的喵星人嗎？美國一名女網友每天都會在家門口看見同隻流浪貓，最喜歡把雙手交叉靠在大門的玻璃窗框上，乍看就像是在吧檯準備點餐的模樣，讓百萬網友們笑翻表示「我在酒館見過他！」

拉娜賈維斯（El Lana Jarvis）在TikTok分享一系列黑白貓「Smackie J」的逗趣模樣。她每天都會看到貓咪守在大門口，特別的討吃方式令賈維斯印象深刻，Smackie J會在胸前把雙手交叉，毛色宛如穿著燕尾服的紳士，坐在吧檯等待點餐的姿態。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從其他角度的影片看得更清楚，黑白貓直挺挺的站在大門前，不變的是同樣把雙手交叉在胸前。對比一旁的貓咪朋友，更顯得Smackie J的動作格外紳士。

如此有禮貌的點餐畫面曝光後，很快吸引數百萬名網友觀看，上千則留言紛紛表示「他想和你的經理談談」「穿燕尾服的紳士」「看你的眼神就好像你欠他錢一樣」「我數到三，這扇門最好打開」「我唯一允許在我家附近偷窺的人」。

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