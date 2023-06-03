25歲貓瑞失蹤　兩年後年在鄰鎮被發現　與主人重逢瞬間牠哭了出來

命中注定的奇蹟。一隻25歲（相當於人類116歲）的老貓意外從家裡失蹤，本來飼養牠的一對夫妻都認為牠不會再回來，沒想到竟在兩年後意外與其重逢，老貓看到飼主還難過地流下眼淚，讓不少網友相當感動。



綜合外媒報導，英國肯特郡林恩夫妻（Dean and Alison Lyng）飼養了一隻乳牛貓名叫奇茲（Kizzy），2021年的某天，高齡23歲的牠因不明原因離開家後再也沒有回來。林恩夫妻當時傷心欲絕，找了好一陣子都沒有找到奇茲的蹤影，因為奇茲年事已高又沒有野外求生技能，林恩夫妻認為牠已經凶多吉少，經過數月搜索未果只能無奈放棄。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 10

沒想到2年後奇蹟發生了，隔壁城鎮一名路人偶然在水溝裡面發現了奇茲的蹤影，但那時候的奇茲倒在水溝裡面奄奄一息，全身又髒又臭又虛弱，路人立刻將牠帶到獸醫院做檢查，發現年老體衰的奇茲只剩下2.5公斤，嚴重營養不良命在旦夕，好在經過獸醫的全力治療勉強保住一命。

由於奇茲身上並沒有晶片，無法辨認出牠的主人是誰，路人最後只好向肯特動物尋人組織（Animal lost and found Kent）幫忙，該團體的志工在臉書社團貼出尋飼主啟事，好在皇天不負苦心人，林恩夫妻最終透過網路的力量找到了失蹤2年的奇茲。

妻子艾利森表示，當時他們不敢相信自己的眼睛，趕快到隔壁鎮的獸醫院把奇茲帶回家，奇茲聞到自己熟悉的鏟屎官氣味相當激動，不禁流下了感動又難過的淚水，這讓他們也相當感動，最後將衰弱的奇茲帶回家細心照料。

不過，貓咪流眼淚可能並不是牠太感動的表現，有網友提醒飼主夫妻貓咪可能是眼睛嚴重發炎才會流淚，不可不慎。

延伸閱讀：94歲爺爺生日最大願望「用輪椅推愛貓出巡」 網民感動：親孫子

+ 11

延伸閱讀：

2邊牧搶喝水誰也不讓誰！細看發現「一張臉被擠到五官液化」揭傻眼真相

網美跟大貓合照堅持伸手揉肚肚！老虎不爽「當場甩尾問候」打臉她GG了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】