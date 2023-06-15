貓咪走失後尋回　後又來了一隻？難道真千金流浪大半年　結局反轉

貓貓丟了，再找回來，是多麼讓人驚喜的事情啊。可是養了半年後，又回來了一隻呢？



Part 01

網友（抖音@蕭無言）就經歷了這麼離譜的事情，左邊是找回來養了大半年的貓貓，右邊是剛回來的貓貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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兩貓對峙，剛回來的貓貓坐在門口，冷靜地盯着養了大半年的貓貓，底氣很足的樣子。而養了大半年的貓貓，小心翼翼地想要走開，怎麼表現得這麼心虛的樣子呢？

難道養了大半年的貓貓不是自家的貓，剛回來的貓貓才是自家的？真千金流浪半年，回到家發現被一隻假冒的千金偷了家？

接着兩隻貓互相對罵，罵了很多，但聽不懂罵的是啥。罵累了，開始中場休息，但還是互相盯着對方。到底哪隻貓才是「真千金」啊？又或是兩隻都是假的？

後續網友解釋，養了大半年的貓貓就是自家的貓，後來的貓會來家裏吃飯，但吃飽了就出去玩了。

因為是媽媽養的貓，自己一時沒認出來。哈哈哈，原來真相沒那麼離譜。

不過，當貓咪的品種和毛色相同時，而體型又比較相似，真的很難認出兩隻相似的貓貓。

不信？請接受下邊的挑戰！

Part 02

一位鏟屎官（twitter@kgrmnk）家裏養着一羣黑貓，貓貓所到之處，一片漆黑，請問怎麼辨認出誰是誰？

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黑貓團伙，很快佔領了廚房。然後，又一起佔領家中的爬架。很放肆哦，都開始放鬆下來，互相舔毛了。

佔領櫃子頂部，小小的櫃子剛好能擠下全部貓。是怎麼做到體型這麼一致的？

黑貓團伙又佔領了上樓通道，不交點小魚乾，今天誰也別想上樓。

你們能分辨出幾隻黑貓各有什麼不同嗎？

Part 03

分辨不清也沒事，再接着區分一下下邊這一對挖煤姐妹。

這一對讓人難以分區的挖煤姐妹不光長得像，連黑的程度也非常相似。左邊的姐妹叫pepper，右邊的叫Salt。

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我先放一組單貓照，你們猜猜這是pepper還是Salt，又或是同一只貓？再看兩姐妹的合照，你們能區分出誰是誰嗎？

同款坐姿，同款眼神，還有同款「皮膚」，瞟一眼，兩隻貓就像複製粘貼的一樣。太難了，一路看下來眼睛都看花了，還是很難區分誰是pepper誰是Salt。

不過，我發現貓貓姐妹倆眼睛有細微的差別，有一隻是不是鬥雞眼？

Part 04

最後，再幫一位網友解個難題，請問怎麼才能知道哪隻奶牛貓是自己家的貓？

（擼貓教授提供）

一叫名字，要是兩隻貓都一起答應了，怎麼辦？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】