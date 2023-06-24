為貓咪Cafe他四處招聘流浪貓　結果牠竟自動走籠求職取名：想上班

哈嘍大家好，我是喵先生。曝光一個瘋狂整活兒的00後老闆！公司緊缺員工，竟然敢當街誘拐？



好傢伙！人家都是Boss直聘，你這是Boss直拐是吧？讓咱來看看怎麼事兒呢？

00後小哥@貓咖老闆智誘流浪貓 開了一間貓咖，因為顧客普遍反應，貓咖裏貓員工太少，每次去都擼不到貓，逼得小哥大腿一拍：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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小區裏那麼多流浪貓，去誘拐招聘流浪貓來這打工吧！於是，他開啟招聘計劃的第一步——姜太公釣貓，願者上鈎！

先用投餵貓糧的方式，獲取流浪貓群體的信任，然後再挨個拿下？老闆打的算盤啪啪響，我在鄭州都聽到了！

但沒想到，還沒餵幾天，釣貓工具就被人剪斷，全套偷走了...雖然小哥很想罵人，但招聘時間緊任務重，還是先別罵，想其他方法吧。

於是，他開始了第二步，騎上了自己的小電驢，拿起了好吃的小凍乾，直接和流浪貓面談！

小哥遇到的第一隻貓，是一隻煙嗓大橘。牠聽了小哥的招聘要求，爽快地滿口答應。然後在吃了小哥一根貓條後...牠撒腿就跑，直接沒影啦~

真是沒貓德！小哥氣不過，發動自己的關係網在小區裏找大橘，結果大橘沒找到，又被幾隻貓騙了貓條和凍乾...

總之，轉悠了幾天，一隻正經應聘的都沒有！

小哥心想，你們真的不知道一份工作對於流浪貓的重要性嗎？確實，流浪貓有一份工作很難得，但咱就是說，非得把這個入職要求當面講出來嗎？

入職要求：不允許辦公室戀情，入職就得嘎蛋！



好傢伙，好日子沒見到呢，就得先摘了鈴鐺？傷害性這麼強的大餅，哪個喵喵願意吃啊！趕緊撒丫子跑呀！

但別說，你還真別說...還真有有卷王願意接受...

這天小哥照例來對流浪貓宣講公司的福利待遇，但看上眼的貓一個都不聽，誰知道，小哥一扭頭：啊？航空箱裏怎麼多了只貓？你哪位啊？

咱也不知道這隻貓想上班的決心有多大，反正小哥拽了半天牠都不出來，擺明態度想入職。

看這隻貓想上班的決心這麼大，小哥也就不再墨跡了，當即帶着小貓咪去做了一套絕育套餐摘了鈴鐺，還取了一個響噹噹的名字——想上班！

瞅瞅想上班剛絕完育就大大咧咧巡視工作場地的敬業勁兒，誰看了不得給牠頒發個年度最佳員工？

於是，在3天考察期過後，小哥火速和愛上班簽了正式合同，手印一按，愛上班正式開始上班！

但小哥萬萬沒想到，轉正之後的愛上班，立刻撕下了偽裝的嘴臉：

愛上班，根本不愛上班！轉正前，牠每天盡心盡力，忠於職守；轉正後，牠立刻無所吊謂，全力摸魚！有勞動合同在身，裝都不裝了，拆家模式一開，溜門撬鎖，凍乾稀碎碎！

好吃懶做，深知什麼東西好吃，把店裏的貓條全部咬穿孔，怎麼，想挨個嚐嚐味道？大家體會一下小哥的心情：辛辛苦苦招聘，承受無數白眼，好不容易招到一個，竟然還是這種玩意兒...

毋庸置疑，這把妥妥地被這隻貓給騙了...但小哥又能怎麼樣呢？只能繼續養着啦~

未來，希望能有更多這樣的老闆，去「誘拐」更多的流浪貓，給天下的小流浪們一個自食其力的機會！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】