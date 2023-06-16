狗界長舌婦　美國狗狗擁12.7厘米超長舌頭　刷新健力士世界紀錄

狗狗與人類不同，因為身體表面的汗腺不發達，為了保持正常的體溫，需要伸出舌頭散熱，不過美國有一隻狗狗，被主人發現擁有「超長舌頭」，甚至刷新健力士世界紀錄（金氏世界紀錄），成為「狗界長舌婦」！



佐伊擁有12.7公分的超長舌頭，成為仍在世的最長舌狗狗。（圖／健力士世界紀錄官網）

住在美國的路易斯安那州的佐伊（Zoey），是拉布拉多與德國牧羊犬的混種，佐伊的主人賽迪（Sadie）和德魯·威廉姆斯（Drew Williams）在佐伊六周大時便將他帶回家，隨著時間經過，他們慢慢發現，佐伊的舌頭好像比起其他狗狗，都還要來得長。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是在去年，佐伊的飼主帶牠去看獸醫並測量舌頭長度，沒想到這一量，竟然發現牠的舌頭長達12.7公分，比一般350ml的鋁罐高度還高，這項紀錄也打破三個月前，英國一隻賽特犬比斯比（Bisbee）寫下的9.49公分紀錄。

不過佐伊其實不是史上舌頭最長的狗狗，先前有一隻名為麻糬（Mochi）的聖伯納犬，舌頭擁有18.58公分的驚人長度，不過牠在2021年過世，因此佐伊接替其位，成為仍在世的最長舌狗狗。

佐伊的主人表示，當佐伊走在路上時，常常會有很多人想伸手摸牠，這時他們都要趕快告訴路人，佐伊雖然很溫和，但是牠很會流口水，大舌頭甚至會在你的黑色褲子上，留下一個超大的口水印。

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