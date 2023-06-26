三藩市機場「情緒支援動物隊」有新成員！黑白貓咪站崗治癒旅客

動物是人類最好的夥伴，也是療癒心靈的最佳小幫手！美國舊金山（三藩市）國際機場（SFO）為了消除旅客搭機時的緊張焦慮，在2013年時成立了一支名為「Wag Brigade」的動物療癒團隊，成員包括有狗狗、兔子和豬等。而上個月他們迎來第一位貓咪成員，14歲的黑白貓艾靈頓公爵（Duke Ellington Morris）也加入這個團隊，而艾靈頓公爵的可愛公關照一釋出，也立刻引起廣大網友熱議，喵星人的魅力果真不可小覷。



不要看艾靈頓公爵現在的萌樣，但其實牠是流浪貓出身。2010年，牠在舊金山街頭被發現與其他浪貓一起挨餓，救援人員將艾靈頓公爵帶到舊金山動物收容中心安置。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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所幸在那裡牠遇到了現在的家人，艾靈頓公爵的主人莫里斯回憶道，「我聽到我女兒高興地尖叫說，我喜歡這隻黑白小貓，而杜克也一直向我女兒撒嬌。 我想，好吧，如果一隻貓可以喜歡一個5歲的孩子，牠應該不會是隻壞貓咪。」他們帶牠回家，並以爵士樂巨星的名字替牠起名為艾靈頓公爵。

事實證明，艾靈頓公爵根本是隻天使貓。牠的主人發現牠的個性相當溫和穩重，於是透過舊金山防止虐待動物協會的動物輔助治療計劃讓杜克獲得了治療動物的認證。在過去十年中，艾靈頓公爵一直擔任動物治療師，到全市各地的醫院探望病人，在他們最困難的時候給予安慰。

而現在，艾靈頓公爵又有了新的任務，幫助機場的旅客紓解旅行的壓力，牠會穿著寫有「摸我」（Pet Me）字樣的背心在機場航站走動，以安撫焦慮的旅客。

「Wag Brigade」的官方IG公佈了艾靈頓公爵加入的消息後，讓網友們為之瘋狂，大家紛紛留言「請問艾靈頓公爵會在哪個航站？」、「我要怎麼安排時間才遇得到牠？」、「我討厭搭飛機，如果我會去旅行，那一定是為了艾靈頓公爵！」

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