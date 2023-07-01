惡樣狗狗第一次聽到主人胎動　秒變溫柔反應超好笑：他踢了我一腳

大家好，我是糖刺梨。狗狗聽見人類幼崽的胎動時，反應真是可愛的要命呀！



國外一位網友長這樣，滿身紋身，感覺下一秒就要出門犯罪了。他養了一隻惡霸狗狗，外形氣質跟他很像，似乎下一秒就要咬人了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但...這對父子主打的竟然是個反差，人和狗狗都超級溫柔。

女主人懷孕後，最近終於能聽見胎動。鏟屎官就用助聽器讓牠聽到寶寶的心跳聲，聽診器戴到狗狗頭上後，狗子先是一臉震驚的樣子。

「嗯？這就是你們人類幼崽的聲音？」接着狗狗開始聞主人的孕肚，好有了什麼神奇的發現似的。

然後狗子越來越興奮，「他在踢我！」

從那以後，狗狗就化身為女主人的保鏢，時時刻刻都想貼在女主人肚子身邊，好像這樣就能保護小主人的安全。

其他狗狗第一次聽到胎動的反應也超暖心。

自從小姐姐懷孕後，家裏的邊牧就變得異常粘她。隨着小姐姐的肚子一天天大起來，狗狗越來越喜歡把耳朵鐵到她的底肚子上。

要是聽到了胎動，牠就會一臉震驚地把頭一歪：「他是不是要蹦出來了？」

很多寶寶出生後，狗狗們就自動化身為保姆，就是因為寶寶們出生以前，牠們就一直在期待寶寶出生吧！

另外一位女主人自從懷孕後，家裏的大金毛就不願意離開她半步。

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每當女主人孕吐不舒服的時候，狗子就會默默趴在她的大腿上陪着。小主人還沒出來，狗狗們就開始隔着肚皮和小主人貼貼。

兩個小天使還沒見面就成了朋友。怪不得孩子一出生，牠們就能自動變身成狗狗保姆。

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