日本狗店長超消極工作態度等被解僱　老闆發文公審嘆：日休七小時

老闆抓到員工大膽偷懶！日本有間寵物友善燒烤店飼養了一隻金毛尋回犬，不過當周六晚上大家忙得不可開交，卻看到有「兼職汪」躺在地板上擺爛，讓老闆笑說根本是「解僱等級的工作態度」。



▼▼▼店狗ALO超消極的工作態度惹笑一眾網民▼▼▼►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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ALO（アロ）是千葉縣一家燒烤店的店狗，日前老闆兼飼主在Twitter發文公開ALO的工作模樣，某個周六晚上尖峰時刻，店裡所有人都非常忙碌，然而照片中的ALO卻躺在地上耍廢，讓老闆搖頭表示「每天工作一小時，休息七小時」。阿金被主管抓包還沒醒來繼續睡，超消極的工作態度宛如等著被解僱。

然而許多網友都被這張照片逗樂，稱讚ALO並沒有做錯事情，「太可愛了」「可以吸引愛狗人士」「牠做得很好」「連狗都辛苦了」「這就是牠的工作啊」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】