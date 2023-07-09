主人生病住院幾天沒回家　貓咪在家急到一夜白頭：前後判若兩貓

hi bro 我是蘑菇！我想，那些說貓「養不熟」的人，一定沒有親自養過貓吧！



前幾天我看到一個故事：小貓因為主人住院，在家裏心急如焚，直接急白了頭。看完都哭懵了嗚嗚！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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兩年前的一天，博主@睿奇 下班路過一座石橋時，聽橋下似乎傳來小貓的叫聲……

她尋着聲音過去一看，原來有一隻小貓被扔在紙箱裏，瘦瘦小小的樣子，一隻眼睛還被糊住了。

睿奇不忍看牠小小年紀自生自滅，就抱去了寵物醫院。檢查後醫生說牠有皰疹病毒，推測前主人可能不願意花錢治，就把牠扔了。

但睿奇不想放棄牠，就讓醫生開了藥帶着小貓回家了。好在小貓自己也爭氣，經過一段時間的精心照顧，就慢慢恢復了健康……

牠越來越可愛，越來越活潑。睿奇看牠是一隻暹羅貓，尋思着以後肯定會變挖煤工人，所以給牠起名叫——煤球。

她們一人一貓彼此陪伴，小日子過得很幸福。就這樣兩年過去了。

半個月前，睿奇突然覺得頸椎疼，同時還伴隨着手臂發麻，頭暈目眩等症狀。醫生說是頸椎狹窄，需要住院手術。

自從她開始住院，煤球就變得非常焦慮。牠總是在家裏踱來踱去，要不就趴在窗戶上一直往外看……

煤球不肯吃飯，別人怎麼勸都沒用，也不肯好好睡覺，總是睏到睜不開眼才肯勉強閉上眼睛休息。

很快牠的身體也發生了變化，原本標誌的「小黑炭臉」逐漸褪色，越來越白，黑色的小鼻子褪成了粉色，就連瞳孔的顏色都變淡了不少。

家裏人將牠送去醫院，醫生說牠因過度焦慮和緊張，患上了急性白癜風，是一種不可逆的疾病！

怕睿奇擔心，直到她出院，家人才敢告訴她。睿奇心疼地哭了……她回家第一件事，就是抱住自己朝思暮想的小貓。

而煤球看到她也開心不已，一直撒嬌貼貼：「這些日子，你去那裏了？我好想你啊！」

誰說貓的心裏沒有主人，這明明也是雙向奔赴的愛。

類似的故事還有很多：

Case 01-

主人生病的時候在家打點滴，貓貓看到十分心疼，小心翼翼地湊過去聞了聞；然後把腳腳搭在手上安慰她！

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Case 02-

河南一小姐姐生病在家躺了一天，小貓叼來自己最愛的貓糧和凍乾給她，眼裏滿是關切：「麻麻餓了吧，快吃！」小姐姐很感動：畢竟，凍幹是貓貓最愛吃的食物。

Case 03-

姐姐要去做心臟手術，出門前跟她養的小貓打了招呼。小貓突然意識到不對勁，於是抓破紗窗追了出去，追着車跑了好遠……幸虧家住一樓，姐姐及時發現停下了車，才沒有傷到牠。

我想，小貓心裏都明白吧，牠們只是不會表達。卻把最深的愛意都藏在心底，真摯且熱烈！

最後希望大家都能好好照顧自己，好好照顧小貓，這樣我們才能彼此陪伴長長久久……

延伸閲讀：收養侏儒症小貓 一年後牠還是這麼嬌小 寵主由衷一句話告誡貓奴

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