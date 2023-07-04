收養侏儒症小貓　一年後牠還是這麼嬌小　寵主由衷一句話告誡貓奴

普通的小貓咪已經這麼可愛了，如果再縮小兩個碼…就可愛加倍？



網友@Katie Stocks 在去年2月的時候，收養了小貓 Fig 和牠的弟弟Dante。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在領養貓咪之前，收容所告訴她Fig有侏儒症，牠的生長速度很慢很慢，就算年紀變大，體型也不會變大。

而且患有侏儒症的小貓可能會有一些併發症，壽命相對其他貓來說，會短一些。儘管被告知了貓咪的情況，網友也沒有退縮，還是堅定地將兩個小傢伙帶回了家。

除了體型很小，Fig跟其他小貓沒什麼區別，甚至更加可愛。之前牠的身體狀況一直都很好，直到今年，開始出現了關節疼痛的問題。

網友帶牠做了X光檢查，發現Fig脊柱上的生長板、胸腔都沒有正常形成，牠也沒有膝蓋骨…等等諸多骨骼問題。

因為是先天性的疾病，只能吃止痛藥來進行保守治療。好在Fig很堅強，適應藥物治療後，狀況又變得很好。

如今牠已經一歲半了，但站在弟弟身邊卻像個小朋友，很多弟弟能去的地方，牠都去不了。

為此，網友特意搭建了很多小台階，小滑梯之類的方便牠行動。可把孩子高興壞了，這樣牠可以在房子裏四處行動了。

網友經常會把牠玩耍的畫面分享到了網上，得到了很多人的關注和喜歡。有的人因為Fig可愛，也想要養一隻侏儒貓。

但網友卻警告大家：「不要主動刻意的去找一隻侏儒貓來養，後續的併發症治療所產生的費用，是很多家庭都難以承受的。幾乎沒有保險願意承保先天性疾病，大部分治療費用都是要自己支付。

如果想去收容所領養一隻侏儒貓，那也請先考慮好養牠之後可能發生的事，如果覺得自己做好準備了，而且經濟允許，那很支持給這種先天性缺陷的貓咪一個家。」

所以，奉勸大家，領養或者購買任何一隻貓咪之前，都要將牠的後續養育費用考慮進去。

就像是侏儒貓，很可愛，但飼養後所耗費的時間和金錢成本是難以估量的。

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