公貓發情令人頭痛　絕育後需要注意哪些？除關籠子外還應這樣做

家裏養過貓咪的都知道，一般公貓半歲以後就基本到了發情期，有個別的貓咪會晚一些。到了發情期貓咪到處撒尿劃分地盤，每天晚上大聲的嚎叫，真是不甚頭疼，特別擔憂鄰居跑來投訴。尤其是發情期的尿味，那叫一個辣眼睛，簡直堪比生化危機。所以一般半歲以後醫生都建議貓咪做絕育。



有很多鏟屎官不願意給自家貓咪做絕育，覺得比較殘忍，但其實貓咪發情不僅自身覺得非常痛苦，而且對泌尿系統帶來的損傷也是不可逆的，絕育後還可以延長壽命，所以說好處是比較大的，那絕育後，主人們該怎麼護理自家的貓咪呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 準備好並清潔貓咪窩：因為貓咪剛剛做完手術，身體還處於比較虛弱的狀態，需要給貓咪一個安靜休息的地方。貓咪手術完傷口還處於未癒合狀態，需要提前打掃乾淨衛生，避免因為不衛生造成傷口感染。

2. 不要劇烈運動，帶上伊麗莎白圈：傷口未癒合如果劇烈運動會造成傷口崩開，最好術後關到籠子裏幾天，並且帶上伊麗莎白圈防止貓咪舔傷口，導致持續不癒合。

3. 貓咪的食物：剛做完手術之後因為身體比較虛弱，可以給貓咪準備一些容易消化、營養價值高的食物，罐頭、營養膏這個時候都可以上了，可以及時補充貓咪營養，又可以緩解疼痛導致的不想進食。

4. 不可帶外出和洗澡：外出因細菌比較多，尤其是平時幾乎沒有帶出過門的貓咪，1個月內最好也不要帶出去，避免感染。此時也不要給貓咪洗澡，也會導致傷口不容易癒合和感染。

公貓絕育後部分亂尿的行為可以徹底治癒，也有部分貓咪已經尿習慣了，所以不會完全去除亂尿的習慣，不過也會明顯好很多，但是尿味明顯比絕育前要清淡很多，再也不是一開門一股尿騷味迎面撲來了。

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